Tout ce que Samsung a annoncé lors de son événement Galaxy Unpacked

De nouveaux téléphones pliables et des wearables relookés en tête d’affiche pour 2021…

Bien qu’il n’y ait eu aucune surprise lors de ce Galaxy Unpacked 2021 les annonces de Samsung laissent encore de quoi être enthousiasmés Les nouveaux ajouts à la gamme Galaxy incluent une paire de smartphones pliables – tous deux dotés d’une connectivité 5G – ainsi qu’une montre intelligente remaniée, dotée d’une nouvelle interface construite autour de WearOS 3. Et il existe également des écouteurs sans fil mis à jour.

1) Galaxy Z Fold 3

Troisième dose pour le produit phare pliable de Samsung ! Plus mince et plus léger que le Fold 2 avant lui, le Galaxy Z Fold 3 ne réinvente rien – mais il se renforce. Gorilla Glass Victus renforce l’extérieur, tandis qu’un film protecteur rend l’écran principal 80 % plus résistant qu’auparavant. Un cadre en aluminium plus robuste signifie également que le Z Fold 3 est bon pour 200 000 plis. Ce qui est assez peu.

Ses écrans sont apparemment les mêmes que pour le Z Fold 2: un écran de 6,2 pouces sur la porte, avec un chiffre de 7,6 pouces à l’intérieur lorsque vous l’ouvrez. Cette dalle principale est cependant plus lumineuse qu’auparavant, tandis que les deux écrans prennent désormais en charge des taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un mouvement plus fluide. Les haut-parleurs stéréo améliorés promettent également une expérience Dolby Atmos plus immersive.

Les photographes ne trouveront rien de neuf dans la matrice à triple objectif à l’arrière, mais la caméra frontale vit désormais sous l’écran principal pour une solution de selfie plus soignée. Il faudra attendre notre examen complet pour savoir si les astuces logicielles mettront à niveau la fonctionnalité de prise de vue, mais Samsung a certainement peaufiné l’expérience multitâche, promettant des fonctionnalités améliorées du mode Flex pour la productivité sur deux écrans, avec aussi de meilleurs raccourcis App Pair et une nouvelle barre des tâches pour commutation plus rapide.

La grande nouveauté est la prise en charge du S Pen. Le S Pen Fold Edition et le S Pen Pro sont tous deux dotés d’embouts rétractables pour limiter la force avec laquelle vous pouvez appuyer sur l’écran, tandis qu’une latence plus faible devrait signifier des croquis plus réalistes. Contrairement aux anciens appareils Note de Samsung, cependant, il n’y a pas de fente pour ranger le stylet lorsque vous avez terminé. Le Z Fold 3 devrait être expédié le 27 août.

2) Galaxy Z Flip 3

Accessible est un terme relatif lorsque vous parlez des appareils pliables : le Galaxy Z Flip 3 est présenté comme un téléphone pliable légèrement plus accessible, mais le modèle de 128 Go le moins cher vous coûtera tout de même un petit millier d’euros. Pas bon marché, donc, mais suffisamment bon marché pour rivaliser avec les mobiles grand public. Et si vous avez de l’argent pour cela, autant investir quelques dizaines d’euros de plus, ce qui vous fera gagner deux fois plus de stockage.

En quoi le Z Flip 3 diffère-t-il de son frère premium ? Il est beaucoup plus mignon. Mais il y a plus dans ce téléphone à la mode que de simples finitions aux couleurs géniales : à 1,9 pouces, l’écran de couverture est nettement plus grand que sur le Z Flip d’origine, ce qui signifie que l’affichage devrait être beaucoup plus utile, en particulier avec la promesse de nouveaux widgets et fonds d’écran.

Ailleurs, une grande partie du matériel reste le même, y compris la paire d’objectifs de 12 Mégapixels à l’arrière – bien que les fans d’Instagram accueilleront favorablement la possibilité de filmer des vidéos directement depuis l’écran extérieur, en accédant à Quick Shot en appuyant simplement deux fois sur l’alimentation clé.

L’écran principal présente le même panneau OLED de 6,7 pouces que le Z Flip de première génération – et, selon notre expérience pratique, souffre de la déformation du pli familière – mais bénéficie désormais d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz plus fluide.

Comme le Z Fold 3, le Z Flip 3 dispose également d’un cadre en aluminium plus robuste, ainsi que du verre Victus Gorilla Glass sur l’écran avant, ainsi que d’une résistance à l’eau IPX8 – le meilleur que vous puissiez obtenir sur n’importe quel téléphone, pliable ou autre. Il faudra attendre notre examen complet pour savoir comment il fonctionne dans le monde réel, mais vous pouvez consulter nos premières impressions ici.

3) Montres Galaxy 4

Parfois, faire équipe avec votre ennemi est le seul moyen de renverser un ennemi commun. Après des années de labeur contre les montres d’Apple, Samsung et Google ont enfin uni leurs forces pour développer une plate-forme logicielle unifiée. La nouvelle Galaxy Watch 4 est le premier appareil à être livré avec Wear OS 3, bien que complété par One UI de Samsung – une interface élégante basée sur des icônes qui rappelle Tizen. Ce changement signifie un catalogue d’applications plus important et des installations plus faciles, ainsi qu’un accès aux outils Google tels que Maps, ainsi qu’aux services Samsung tels que Bixby et SmartThings.

Les tickers eux-mêmes se présentent sous deux formes. La Galaxy Watch 4 convient parfaitement aux sportifs, imitant la Galaxy Watch Active 2 avec sa coque en acier inoxydable à devant plat et profilée. Elle est disponible en diamètres 40 mm et 44 mm. Vous préférez un style analogique ? La Galaxy Watch 4 Classic est dotée d’une lunette texturée plus volumineuse, qui pivote pour vous aider à naviguer à travers les écrans. C’est un successeur clair de la Galaxy Watch 3 et est livré dans des dimensions plus grandes de 42 mm et 46 mm.

Ce qui fait vraiment de la Galaxy Watch 4 un digne rival de l’Apple Watch, c’est sa suite de fonctionnalités de fitness. Outre une gamme de modes d’entraînement, la grande nouveauté se présente sous la forme de la composition corporelle. En envoyant de minuscules signaux électriques du bout des doigts, il peut mesurer la graisse corporelle, le poids de l’eau et la densité osseuse, ce qui rend l’analyse du mode de vie beaucoup plus significative.

La capacité de la batterie est de 247 mAh pour les modèles 40 et 42 mm, atteignant 361 mAh pour les versions 44 et 46 mm, ce que Samsung estime pouvoir se traduire par 40 heures d’utilisation sur une seule charge. La réalité dépendra de l’efficacité de l’affichage permanent, qui, sur les modèles 44 et 46 mm, offre désormais une résolution de 450×450 pixels plus nette.

Sous le capot de chaque Watch 4, on trouve un nouveau processeur Exynos W920. Fabriqué à l’aide du processus 5 nm de Samsung, il est conçu pour offrir des performances nettement plus fluides : pensez à des graphiques 10 % plus rapides, plus un processeur 20 % plus rapide – avec 1,5 Go de RAM à portée de main pour vous aider. Il y a aussi 16 Go de capacité de stockage.

Toutes les variantes sont disponibles en précommande dès maintenant, avant la vente générale à partir du 27 août.

4) Galaxy Buds 2

La gamme Unpacked est complétée par une mise à jour des Galaxy Buds de Samsung. Les Galaxy Buds+ de l’année dernière faisaient partie des meilleurs écouteurs intra-auriculaires sans fil que nous ayons entendus – et la dernière itération pourrait sembler encore plus agréable.

Plus petits et plus légers que jamais, les Galaxy Buds 2 sont également proposés à un prix plus abordable de 149 €. Fidèle à la forme sculptée des générations précédentes, un « test d’ajustement des écouteurs » dans l’application Samsung Galaxy Wearable est proposé pour garantir que les écouteurs soient bien ajustés et sécurisés dans chaque oreille. Lorsqu’ils ne sont pas en service de musique, ils sont placés dans un étui de chargement soigné et compact qui les maintient complètement chargés.

Comme auparavant, l’audio est géré par AKG. Samsung estime que les nouveaux haut-parleurs bidirectionnels des Buds produiront des aigus nets et des basses percutantes, mais nous ne le saurons pas avec certitude tant que nous n’aurons pas écouté nous-mêmes.

La suppression active du bruit est également intégrée pour étouffer les bruits de fond – et elle promet d’être plus puissante que jamais, avec des outils d’apprentissage automatique à portée de main pour détecter et filtrer les bruits qui pourraient distraire votre mix énergétique du matin. Il reste à voir à quel point il est efficace contre le trafic aux heures de pointe, mais vous pouvez pré-commander une paire de Buds maintenant, avant leur sortie le 27 août.