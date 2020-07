Toshiba UL20, une télé 4K de 43 pouces à moins de 300 euros

Bienvenue dans un monde où les TV 4K sont moins chères qu’un smartphone d’entrée de gamme. Toshiba propose un téléviseur 4K de 43 pouces UL20 avec prise en charge HDR, technologie de rééchantillonnage et lissage TRU Picture, Plus le Dolby Audio pour ce son « cinématique » et le contrôle vocal via Amazon Alexa ou Google Assistant. La meilleure caractéristique de tous, cependant, est le délicieux prix de cet UL20, Toshiba proposant le modèle d’entrée de gamme de 43 pouces pour moins de 300 €. Si vous voulez aller plus loin, l’UL20 est également disponible en modèles 50 pouces, 55 pouces, 58 pouces et 65 pouces, ce dernier étant encore assez abordable à environ 550 €.