Toshiba TV UA2B, une Smart TV 4K Android pour le prix d’un smartphone pas cher

Toshiba lance outre-Manche une Smart TV basée sur Android pour seulement 399 £ (environ 450 €). Le prix d’un smartphone de milieu de gamme ! Ce nouveau Toshiba TV UA2B que l’on aimerait voir de ce côté de la Manche est une bête de 58 pouces qui combine un écran 4K HDR avec la technologie TRU Picture, Dolby Vision et Onkyo Audio pour offrir des images et un son avec beaucoup de punch. Android oblige, ce téléviseur offre également un accès transparent à une vaste gamme de films, d’émissions, de jeux et plus encore via le Google Play Store. Elle est livré avec des piliers tels que Netflix, YouTube, FreeView Play Recorder et Prime Video préinstallés. La télécommande UA2B fournie comprend un microphone intégré qui permet le contrôle vocal de Google Assistant, qui peut être utilisé pour interagir avec le téléviseur lui-même ou d’autres appareils intelligents compatibles. Plus que pas mal pour ce prix, non ?