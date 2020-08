Toshiba lance une gamme phare de téléviseurs avec Alexa

Toshiba lance une nouvelle série de téléviseurs intégrant Alexa assez abordables. La nouvelle gamme UK4B est disponible en variantes de 43 pouces, 50 pouces et 58 pouces. Le trio prend en charge l’assistant vocal Alexa d’Amazon via un micro intégré dans la lunette. Cela signifie que vous pouvez leur demander de diffuser les prévisions météorologiques, d’augmenter le volume ou de récupérer les scores de foot sans avoir à lever le petit doigt. Ils semblent également assez performants lorsqu’ils sont utilisés comme un téléviseur réel et contiennent un écran 4K HDR capable de mettre à l’échelle, de lisser et d’atténuer le contenu pour fournir des images avec un contraste dynamique et des tas de détails. Ajoutez à cela le support Dolby Vision et Dolby Atmos, et la dernière gamme de Tosh semble prometteuse.