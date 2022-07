Tissot remonte le temps avec ses Tissot PRX 35 mm

La Tissot PRX est l’un des plus gros succès horlogers de ces derniers mois, avec ses lignes inspirées de la fin des années 70. Dans sa nouvelle campagne pour la Tissot PRX 35 mm, la marque remonte le temps dans un style très 1978, entre néon, cuir, bolides et station-service. L’important n’est pas la destination, mais le voyage !

On y retrouve surtout cinq montres-bracelets Tissot PRX avec cinq couleurs de cadran différentes. Sur une boîte unisexe de 35 mm, on retrouve un choix de modèles en acier brossé et satiné agrémentés de cadrans soleillés bleus, verts, bleu clair ou argentés, ainsi qu’un autre modèle avec une boîte et un cadran revêtus de PVD or jaune. Le look, quant à lui, reprend celui de la Tissot PRX de 1978, avec une fine lunette parfaitement polie, des bords anguleux brossés verticalement de la boîte, et un bracelet métallique effilé. À l’intérieur, un mouvement à quartz de fabrication suisse.