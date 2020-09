Time flies : tout ce qu’Apple a annoncé à son événement

De nouvelles montres, de nouveaux iPad et de nouveaux services attrayants, mais pas encore de téléphones…

Un événement Apple est toujours une grande nouvelle, et à l’heure actuelle, dans une année normale, il accueillera généralement son plus grand événement : le nouvel iPhone. Mais personne n’a besoin de rappeler que ce n’est pas une année normale et que nous allons devoir attendre un peu plus longtemps pour l’iPhone 12. Cela ne veut pas dire que l’événement a été calme. Nous avons eu une paire de nouvelles montres Apple, quelques nouveaux services et un iPad Air amélioré, il y avait donc beaucoup de choses à faire pour les fans d’Apple. Voici tout ce qui a été annoncé lors de l’événement entièrement virtuel d’Apple.



1. L’Apple Watch Series 6 est un meilleur gardien de votre santé

L’année dernière a été une grande année pour la montre d’Apple, avec un écran toujours allumé. Pour la série 6, Apple étend encore les capacités de surveillance de la santé de sa montre. Elle est maintenant capable de mesurer la saturation en oxygène (SpO2) du sang de l’utilisateur. La SpO2 fait référence au pourcentage d’oxygène transporté par les globules rouges des poumons vers le reste du corps et indique à quel point ce sang oxygéné est délivré.

La série 6 utilise une combinaison de lumière verte, rouge et infrarouge pour prendre des mesures d’oxygène dans le sang en environ 15 secondes, également possible pendant les périodes d’activité telles que le sommeil (enfin, le suivi du sommeil sur la montre), avec les données visibles dans le application de santé. Apple s’associe à un certain nombre d’institutions médicales pour voir comment les signaux des applications Apple Watch telles que la fréquence cardiaque et l’oxygène sanguin pourraient fournir des signes précoces de maladies telles que la grippe et le COVID-19.

Du point de vue de la conception, la Watch S6 ressemble aux S4 et S5, avec son affichage continu bord à bord, mais cet écran est 2,5 fois plus lumineux, tandis qu’un nouveau processeur, dit Apple, signifie que la Watch S6 est 20% plus rapide que son prédécesseur. Et malgré l’ajout d’un altimètre toujours allumé, l’autonomie de la batterie reste à 18 heures.

Il existe une nouvelle option de couleur bleue pour le boîtier de la montre en aluminium, les modèles en acier inoxydable graphite et or jaune, et un modèle rouge (produit) avec des bandes rouges assorties. Il y a aussi de nouveaux groupes, y compris le Solo Loop ultraléger et extensible.

L’Apple Watch Series 6 est livrée avec watchOS 7, et est disponible à la commande aujourd’hui.

2. L’Apple Watch SE est une Apple Watch pour le grand public

Les rumeurs d’une Apple Watch moins chère circulent depuis un certain temps et Apple les a confirmées avec l’Apple Watch SE. La grande nouvelle ici est bien sûr le prix. À partir de 299 €, la SE est une proposition beaucoup moins chère que la série phare 6 annoncée à côté d’elle, et pour cela, vous obtenez toujours des atouts dignes d’une Apple Watch telles qu’un accéléromètre, un gyroscope, une boussole intégrée, un GPS, la couronne numérique haptique… L’écran Retina, quant à lui, est 30% plus grand que celui de la série 3 et il est deux fois plus rapide à démarrer. L’Apple Watch SE est livrée avec watchOS 7 et tous les avantages que cela apporte, et est disponible à la commande aujourd’hui.

3. Un abonnement Apple One pour les gouverner tous

Avec Apple offrant désormais six (!) services d’abonnement, le plan astucieux d’Apple est de tous les compresser en un seul – Apple One. Le plan individuel vous offre le meilleur du divertissement pour quelques euros par mois, ainsi que 50 Go de stockage iCloud. Pour un peu plus, il existe un forfait familial (le même, mais avec 200 Go d’iCloud). Vous voulez tout? Combinez le forfait familial, 2 To de stockage iCloud, News +, Fitness + et, vraisemblablement, la gratitude éternelle de Tim Cook. Vous pouvez rendre Tim heureux en vous inscrivant cet automne.

4. Apple Fitness + va vous bouger

Ayant réussi à repositionner l’Apple Watch comme un accessoire de santé plutôt que comme le jouet bling de Jony Ive, Apple se tourne vers le fitness. Avec Fitness +, arrivant «fin 2020», vous bénéficiez d’une multitude de séances d’entraînement des meilleurs entraîneurs. Ceux-ci sont conçus pour une gamme d’emplacements et d’exigences, que vous ayez envie de séances d’entraînement à haute intensité ou de séances de yoga sereines dans le parc.

Mais de nombreux services offrent déjà ce genre de chose – parfois gratuitement. Alors, pourquoi Apple pense-t-il que vous dépenserez sur Fitness +? Tout est question de simplicité et d’intégration. L’application vous permet de vous entraîner sans problème, de transpirer avec Apple Music et de mettre intelligemment en contexte les métriques Apple Watch sur les écrans à proximité (iPhone / iPad / TV) pendant que tous vos muscles crient grâce.

5. Une paire de nouveaux iPad devrait ravir les amateurs de tablettes

Le superbe iPad Pro tout écran d’Apple fait l’envie des humbles boutons-poussoirs de l’écran d’accueil depuis son lancement en 2018. Plus maintenant. S’il n’y avait pas les nouvelles couleurs amusantes (vert et bleu ciel pour compléter les options traditionnelles argent, gris sidéral et or rose), le nouvel iPad Air semble presque impossible à distinguer de son grand frère plus puissant.

À 10,9 pouces, son écran Liquid Retina (2360 x 1640) n’est qu’une fraction plus petite que le 11 pouces Pro qui se trouve au-dessus de lui dans la gamme, et est livré comme toujours avec le support True Tone et un revêtement antireflet. Pas de ProMotion à 120 Hz ici, ni de Face ID non plus, mais Apple a intelligemment déplacé le capteur Touch ID dans le bouton supérieur, ce que nous espérons qu’il fera également avec l’iPhone 12. L’identification faciale est peut-être intelligente, mais elle ne fonctionne pas bien avec les masques.

Sous le capot se trouve le même processeur phare A14 Bionic que nous allons voir dans les nouveaux iPhones dans quelques semaines, et il y a un capteur arrière de 12 MP capable de capturer des vidéos 4K. Comme la gamme Pro, l’iPad Air est également passé au chargement USB-C, ce qui est une excellente nouvelle, et comme la plupart des nouveaux gadgets Apple ces jours-ci, il est admirablement fabriqué à partir d’aluminium 100% recyclé. Il sera disponible à l’achat le mois prochain.

Apple a également dévoilé un nouvel iPad d’entrée de gamme, qui conserve l’écran de 10,2 pouces mais intègre une puce A12 Bionic plus puissante. Il peut être commandé dès aujourd’hui également.