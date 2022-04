Timberland, la chaussure bateau version 2022

La traditionnelle chaussure bateau à 3 œillets cousue main a parcouru bien du chemin depuis son introduction en 1978. Pour l’été 2022, Timberland regarde vers le futur pour une mode plus responsable et progressiste : la marque intègre à ses icônes ses semelles bio-sourcées ultra-confort GreenStride, constituées à 75% de canne à sucre et de caoutchouc naturel, et un cuir régénératif, provenant de fermes dont les pratiques agricoles contribuent à améliorer les sols et à restaurer l’environnement.

Ces nouvelles versions sont également doublées du tissu ReBOTL, constitué à 50% de plastique recyclé, et supportées par une semelle intermédiaire extra-moelleuse en EVA pour un amorti XXL. Les nouvelles Originals Ultra EK+ et Ray City EK+ sont donc les dignes héritières des icônes Timberland, l’éco-responsabilité, le confort, la légèreté et le style affirmé en plus.

Originals Ultra EK+ pour homme et Ray City EK+ pour femme, 170 € et 160 €

Traditionnelle chaussure bateau à 3 œillets cousue main, 190 €