TImberland complète sa gamme Greenside avec trois nouveaux modèles

Cet été, Timberland a lancé sa dernière innovation en matière de confort et d’éco-innovation : les semelles bio-sourcées GreenStride, constituées à 75% de canne à sucre et de caoutchouc naturel. Pour la saison automne-hiver 22, la marque présente ses trois nouveaux modèles au design authentique qui séduiront aussi bien les randonneurs traditionnels que les amoureux de la jungle urbaine.

En général, le confort des chaussures provient de la mousse de leurs semelles, de l’EVA traditionnellement fabriqué à partir de produits dérivés du pétrole. Dans le but de protéger l’environnement et de réduire son empreinte environnementale, Timberland opte pour des semelles fabriquées à partir d’ingrédients naturels, tel que la canne à sucre et le caoutchouc des arbres, qui procurent rebond et confort aux modèles de cette nouvelle collection.

Les élements textiles et les revêtements pour ces quatre modèles sont conçus à partir du tissu ReBOTL contenant au moins 50% de plastique recyclé. Enfin, le cuir Better Leather utilisé provient de tanneries estampillées Argent par le Leather Working Group pour leur faible consommation en énergie et en eau ainsi que leur gestion responsable des déchets.

Pour renforcer le lancement de la campagne GreenStride, Timberland dévoile une expérience 100% immersive et virtuelle qui célèbre le long héritage de la marque en matière d’innovation et de fabrication de bottes. Les bottes GreenStride occupent une place centrale dans la campagne à travers des images saisissantes, des sculptures avec des matières uniques, des vidéos et des animations numériques qui donnent vie au produit. La campagne est présentée par des personnalités mondiales qui luttent chaque jour pour un avenir plus vert et plus équitable.

Bottines GreenStride TBL Originals Ultra pour homme, 130€

Bottines GreenStride Edge pour homme, 170€

Bottines GreenStride Ray City pour femme, 90€