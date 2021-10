Tile revoit sa gamme de trackers et promet une recherche plus précise en 2022

Tile Pro, Slim, Mate et Sticker disponibles dès maintenant, Tile Ultra arrivera l’année prochaine.

Tile a annoncé de nouvelles versions de ses trackers Bluetooth à succès. Il y aura également un nouveau tracker Tile Ultra en 2022, qui comportera la technologie Ultra Wideband (UWB) pour une localisation plus précise dans la pièce, similaire à la technologie qu’Apple a utilisée dans ses AirTags.

Le Tile Pro est la star de la nouvelle gamme désormais disponible (encore une fois avec une batterie remplaçable d’un an). Il propose un nouveau design « losange », ainsi qu’une portée améliorée de 120 mètres et un anneau plus fort. Il propose également une étanchéité IP67 plus robuste (oui, nous en avons mis un sous le robinet). Ensuite, vient le Tile Mate, avec une sonnerie plus forte, une portée accrue et une batterie non remplaçable de trois ans, plus durable. L’autocollant Tile (pour des choses comme les télécommandes) et le Tile Slim (pour les portefeuilles et les étuis) ont également une résistance à l’eau améliorée, une portée et un anneau plus fort.