Tile et Skullcandy présentent le Crusher Evo

Le Crusher Evo, le dernier modèle de la célèbre franchise Crusher de Skullcandy, offre une expérience audio immersive sans précédent, associée au contrôle et à la tranquillité d’esprit offerts par la technologie de tracking de Tile. « Les adeptes de Skullcandy ont toujours adoré la franchise Crusher parce qu’elle offre vraiment une expérience de basse immersive unique en son genre, explique Jeff Hutchings, Directeur des produits de Skullcandy. Elle permet aux utilisateurs non seulement d’écouter leur musique ou de regarder leurs films, mais aussi de les ressentir. Le Crusher Evo fait passer cette immersion à un niveau encore jamais atteint », « Cela rend la possibilité de localiser et de trouver le Crusher Evo avec Tile dès sa sortie de la boîte encore plus intéressante pour les utilisateurs ».



« Nous avons toujours voulu créer une solution neutre et omniprésente qui pourrait trouver les choses importantes que nous utilisons, afin de pouvoir rendre la journée de tout le monde un peu plus facile. Ajouter de nouveaux utilisateurs de Skullcandy au réseau mondial de Tile nous aide à atteindre cet objectif à bien des égards », a déclaré CJ Prober, PDG de Tile.

Crusher Evo, 169,99 € disponible sur Skullcandy.eu/crusher-evo-wireless-headphones en True Black et Chill Grey.