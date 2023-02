Tiffany & Co. et Nike dégainent une paire de sneakers « légendaire »

Tiffany & Co. et Nike forment une « paire légendaire » avec la Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 et la collection d’accessoires en argent sterling inspirée de Tiffany & Co.

Tiffany & Co. et Nike annoncent une collaboration avec le lancement de la Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 et inspiré de la collection d’accessoires en argent sterling en édition limitée de Tiffany & Co., qui devrait sortir le 7 mars. La paire de sneakers vient célébrer le 40e anniversaire de l’Air Force 1. Un premier partenariat pour les marques sur une «paire légendaire».

Ces chaussures fabriquées en daim noir de qualité supérieure, comportent un Swoosh Tiffany Blue et des détails argentés co-marqués au-dessus de chaque talon. La Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 sera disponible dans des tailles allant de US 3,5M à 18M et coûtera 400 dollars.

Pour célébrer plus encore ce lancement, Tiffany & Co. lancera aussi une collection de produits inspirés en argent sterling en édition limitée, disponibles sur Tiffany.com aux États-Unis, à des prix allant de 250 $ à 475 $. Ces designs co-brandés incluent un sifflet, un chausse-pied, une brosse à chaussures Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837.

Tiffany & Co, fondé en 1837, a en effet jadis établi la norme américaine actuelle pour l’argent sterling (925 pièces pour 1 000 pièces d’argent). Chaque design est autant une célébration de la Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 qu’une démonstration du savoir-faire de la Maison.