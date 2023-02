Tiffany & Co. collabore avec Mitchell & Ness pour offrir un design de maillot de football exclusif pour célébrer le Super Bowl LVII.

Tiffany & Co. a dévoilé sa dernière collaboration créative : un partenariat avec Mitchell & Ness Nostalgia Co. La Maison a conçu un maillot de football exclusif pour honorer son héritage de conception et de fabrication artisanale de trophées sportifs emblématiques, ainsi que pour célébrer le Super Bowl LVII, qui a eu lieu le 12 février à Glendale, en Arizona.

Le maillot en édition limitée présente des détails qui offrent une esthétique incontestablement Tiffany. Ceux-ci incluent des accents Tiffany Blue et un insigne d’archives « T&CO ». De plus, un “57” fait un clin d’œil au magasin Tiffany & Co. Fifth Avenue Landmark sur la 57e rue, ainsi qu’au Super Bowl LVII. Chaque maillot est emballé dans une édition limitée Tiffany Blue Box qui présente le logo Michell & Ness superposé au logo de Tiffany.



Le maillot de football Tiffany x NFL x Mitchell & Ness est disponible sur Tiffany.com