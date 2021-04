Tiens, une Nintendo Switch Lite bleue

Compte tenu de la popularité incroyable et apparemment implacable de la Nintendo Switch au cours des 12 derniers mois, il n’est pas surprenant que Nintendo ait annoncé une nouvelle couleur pour la Switch Lite. Le mois prochain, une version bleue de la console plus petite, uniquement portable, s’ajoute aux options actuelles de corail, turquoise, jaune et gris. Nintendo opte pour le bleu, mais nous (et nous ne sommes pas les seuls) dirions qu’il est limite violet, ce qui signifie que cette Switch Lite se rapproche plus que tout autre de la couleur d’une GameCube. Elle sera vôtre à compter du 7 mai.