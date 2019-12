TicWatch Pro 4G, la smart watch sans le smartphone

Mobvoi élargit sa gamme de montres connectées TicWatch avec la toute nouvelle TicWatch Pro 4G. Une version mise à jour de la TicWatch Pro d’origine, remaniée peut être connectée à un réseau 4G et utilisée pour prendre des appels, lire des messages et effectuer des paiements sans avoir besoin d’être reliée à un mobile. Elle offre la même autonomie de batterie de 30 jours (en mode essentiel) et la même suite de suivi de la condition physique que le Pro d’origine. Elle est alimenté par 1 Go de Ram et Google Wear OS.Si vous êtes le genre de personne qui aime laisser son smartphone à la maison de temps en temps, mais sans craindre de manquer cet appel important, c’est ce qu’il vous faut.