TiBike, Le nouveau Tracker GPS contre les vols de vélo

On recense en moyenne en France le vol d’un vélo à chaque minute, Ticatag, startup spécialiste des solutions électroniques de surveillance à distance, annonce la sortie de TiBike : un tracker GPS connecté ultra basse consommation qui s’accroche facilement et discrètement au Feu arrière du vélo, pour ne plus jamais le quitter des yeux. Au moindre mouvement (chute, bousculade…), il vous prévient immédiatement sur votre smartphone ou PC, pour vous permettre d’intervenir à temps.

Complètement intégré dans le Feu LED arrière du vélo, ce tracker GPS sait bien cacher

bien son jeu : fixé sur la tige de la selle ou porte-bagages du vélo, il joue un rôle de réflecteur pour vous apporter une meilleure visibilité pendant vos déplacements… mais sa véritable fonction est de protéger et suivre votre vélo sans que le voleur puisse

s’en apercevoir. Le TiBike est en effet un véritable anti-vol mobile actif pendant et en dehors des trajets : Une fois installé, il détecte les vibrations après une période d’inactivité prolongée (> 5 min) pour avertir si besoin l’utilisateur par SMS, mail ou notification et lui permettre d’intervenir à temps. Il fait également office d’alerte anti-dégradation en vous prévenant si celui-ci est bousculé

Facile à monter, Tibike est aussi très simple à utiliser : chaque fois que l’utilisateur souhaite localiser son vélo, il peut consulter une interface Web sur son PC ou son application mobile dédiée (iOS ou Android) pour accéder à sa dernière position et même l’historique des positions. Il peut l’interroger en temps réel en lui envoyant un simple SMS, le TiBike indiquera alors instantanément sa position avec une précision inférieur à 5 mètres, via un lien Googlemap.

Votre vélo est protégé dans toute l’Europe. Le TiBike est fourni avec une carte SIM M2M Europe permettant de sélectionner le meilleur opérateur avec la meilleur couverture réseau. En utilisant le réseau GPRS déployé dans le Monde entier, TiBike offre à l’utilisateur la meilleure garantie qu’en cas de vol son vélo soit localisé partout en France et en même dans le monde sur 109 pays.

Tibike : 169 € + Abonnement Annuel : 6 € par mois (engagement d’un an)