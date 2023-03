Thule Arcos, un nouveau coffre porte-bagage à clipser

Thule dévoile Thule Arcos, un nouveau coffre porte-bagages à clipser à l’arrière de sa voiture.

Avec Thule Arcos, vous disposez d’un vaste espace de chargement facile d’accès, depuis l’arrière du véhicule. Gardez le toit libre pour minimiser la résistance au vent ou pour transporter d’autres charges. Ou simplement pour épargner votre dos en n’ayant pas à hisser d’affaires sur le toit de la voiture. Ce coffre de transport rigide haut de gamme se fixe aisément sur la boule d’attelage. Il dispose d’un profil surbaissé pour vous permettre d’accéder au coffre de la voiture quand vous le voulez.

Thule Arcos est durable et suffisamment solide pour protéger ce que vous transportez de la poussière et de l’eau. Avec son extérieur rigide, Thule Arcos est robuste et stable. Il est parfait pour les véhicules sur lesquels il n’est pas possible d’utiliser des coffres de toit et peut constituer le porte-bagage parfait pour les voitures électriques.

Le montage arrière facilite le chargement et le déchargement de votre coffre, et vous accédez facilement au coffre de votre voiture à tout moment. Le chargement et le déchargement du matériel sont ainsi beaucoup plus pratiques. Avec son design moderne, Thule Arcos apparaît comme le prolongement naturel de la voiture, tout en réduisant la résistance. Thule Arcos est robuste et résistant aux intempéries avec sa coque extérieure rigide qui protège votre charge des éléments.