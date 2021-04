The Terrace, le téléviseur de Samsung conçu pour l’extérieur

Samsung lance The Terrace, un téléviseur suffisamment résistant pour être utilisé en plein air, tout en offrant une qualité d’image optimale. Qu’il s’agisse de suivre un match entre amis autour d’un barbecue, ou d’organiser une soirée cinéma en famille à la belle étoile, The Terrace s’adapte à toutes les situations

Conçu pour être installé en plein air, The Terrace est un véritable TV « tout terrain », certifié IP55. Il résiste en effet à la pluie et à l’humidité, au vent et à la poussière, au froid (–31°) comme à la chaleur (50°) et aux insectes. Même sa télécommande est conçue pour faire face aux intempéries !

Pour garantir une qualité d’image parfaite en plein soleil, The Terrace est doté d’une technologie antireflet, et sa forte luminosité (2000 nits) est supérieure à celle de bien des téléviseurs traditionnels. En complément, il analyse le niveau de luminosité ambiante pour ajuster celle de l’écran et le contraste des images, afin de garantir un rendu optimal de jour comme de nuit

Grâce à la technologie QLED, The Terrace offre des couleurs éclatantes et réalistes, même en plein soleil. Elle permet en effet de reproduire 100% du volume colorimétrique, avec des noirs infinis. La résolution UHD 4K garantit quant à elle des images nettes et détaillées, de près comme de loin, et même sur les modèles de grande taille (The Terrace est décliné en 3 versions : 55’’, 65’’ et 75’’).

Véritable Smart TV Samsung, The Terrace offre un accès instantané à un vaste choix de contenus, pour un divertissement sans limite. Netflix, YouTube, Amazon Prime, OCS, RMC Sport, Canal+, Apple TV+, etc. : les applications les plus populaires sont désormais accessibles, même en étant confortablement installé dans une chaise longue, dans son jardin ou sur sa terrasse ! La fonctionnalité AirPlay 2 permet quant à elle d’envoyer des photos et vidéos depuis un appareil Apple vers le téléviseur.