The Originals Renault : un musée virtuel pour Renault

La marque Renault poursuit sa réinvention et lance pour la toute première fois de son histoire un musée virtuel flambant neuf, associé à un nouveau e-store de produits derivés. L’occasion à l’approche de Noël et des fêtes de fin d’année de revivre 123 ans de passion automobile française et de s’offrir de la magie Renault sous le sapin cette année.

Renault reconnecte avec son passé et lance officiellement son premier musée virtuel disponible en ligne et totalement gratuit, The Originals. Ce musée virtuel accueille aussi le nouveau site de commerce en ligne The Originals Store, permettant aux visiteurs de commander des produits dérivés déjà disponibles pour certains à l’Atelier Renault sur les Champs-Elysées. Les deux sites sont accessibles partout dans le monde et déclinés en six langues (français, anglais, allemand, espagnol, portugais, italien). Ils seront bientôt enrichis de langues supplémentaires dans les mois à venir.

Avec la mise en ligne de ce nouveau musée virtuel, Renault permet aux visiteurs du monde entier de bénéficier d’un accès fluide, et ce sans limite de contraintes spacio-temporelles, au patrimoine culturel français de la marque, une véritable première. L’exploration est illimitée, très imagée, faite d’archives, de données techniques simples, une visite adaptée au temps actuel rendue aussi libre et ludique qu’amusante.

Vingt-et-un modèles mythiques de la marque se mettent en scène au travers d’une nouvelle expérience de technologie innovante à vivre grâce au procédé de photogrammétrie1. Cette technique a été sélectionnée par la marque pour renforcer l’expérience immersive du visiteur et présenter ses modèles iconiques avec un niveau de détails inégalés. A cet effet, Renault a créé un studio unique afin de pouvoir scanner les voitures dans de bonnes conditions d’éclairage. Les véhicules ont été entièrement scannés en 3D et les parties innaccessibles par l’outil ont été remodélisées et assemblées en post-production.

Le site se dotera de nouveaux modèles dès fin décembre 2021. 50 nouveaux modèles seront disponibles à fin janvier 2022, et à terme, 80 seront exposés d’ici à fin décembre 2022.

Renault, marque emblématique de la pop culture, devait se doter d’un musée digne de ce nom. Avec cette galerie virtuelle, nous permettons à nos visiteurs de revivre notre histoire qui est aussi la leur. L’univers de la marque Renault se décline également avec la gamme de produits The Originals présents dans notre tout nouveau e-shop, souligne Arnaud BELLONI, Directeur Global Marketing Renault.

La création de ce nouveau e-shop est aussi l’occasion pour la marque de renouveler sa volonté de placer au cœur de son ADN le développement d’une relation affective forte entre elle et ses clients, tout en diversifiant son offre pour toucher un public plus large. Avec 400 produits dérivés déjà disponibles, des miniatures, de la mode, des jouets, des accessoires, de la décoration etc. ainsi que des collections inédites et des bestsellers, ce nouveau site de commerce en ligne représente un appui stratégique pour dynamiser la marque. Beaucoup d’autres surprises seront à retrouver dans les mois à venir et les collections seront régulièrement enrichies par la suite.

https://theoriginals.renault.com/