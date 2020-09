“The king is back” : Neymar JR nouvel ambassadeur de Puma

L’équipementier international PUMA vient de signer un partenariat long-terme avec Neymar Jr., représenté par NR Sports, qui portera les légendaires chaussures de football Puma, les PUMA KING. Neymar Jr. ne portera pas seulement du PUMA sur le terrain, mais devient un vrai ambassadeur de marque en dehors des terrains, portant également les meilleurs pièces lifestyle et training, en chaussure et en textile.

“Neymar Jr. qui rejoint notre PUMA Fam c’est fantastique”, a déclaré Bjørn Gulden, CEO de PUMA. “Il est l’un des meilleurs joueurs du monde et est extrêmement influent dans le monde du football et auprès de la jeune génération. Nous sommes très excités et impatients de travailler avec lui, sur et en dehors des terrains.”

Dans un message à sa communauté sur les réseaux sociaux, intitulé “The KING is Back”, Neymar Jr. parle de l’impact qu’ont pu avoir les légendes du football telles que Pelé et Maradona sur sa vie, et sa décision de suivre leurs traces en s’associant à PUMA.

“J’ai grandi en regardant des vidéos des plus grandes légendes du football comme Pelé, Cruyff, Matthäus, Eusébio et Maradona” a déclaré Neymar Jr. “Ils étaient les rois sur le terrain, les rois de mon sport. J’aspire à rétablir l’héritage que ces légendes ont créé sur le terrain. Ils ont tous joué en PUMA, et chacun d’entre eux ont été magistral avec les KING.”

Il poursuit : “A chaque fois que je lacerai mes chaussures, mes KING, je ferai tout ce que je peux pour réaliser mes rêves, afin d‘honorer mon nom, et ceux de tous les plus grands qui ont porté la KING avant moi. Ce sera mon histoire avec PUMA. The KING is back !”



Neymar Jr. a gagné plusieurs trophées au Brésil, en Espagne et en France, ainsi qu’en Ligue des Champions™ et en Coupe des champions d’Amérique™. Il a également gagné la médaille d’Or Olympique avec la sélection brésilienne en 2016. Il a marqué 61 buts en 101 sélections nationales, faisant de lui le troisième meilleur buteur en équipe nationale brésilienne. Il joue actuellement pour le Paris Saint-Germain™ (PSG) et y a gagné trois titres de champions de France, deux Coupe de France et deux Coupe de la Ligue. Il a joué un rôle très important en menant son club jusqu’à sa première finale de Ligue des Champions™ en 2020.