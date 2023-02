The Glenrothes 42, un whisky des Highlands en édition très limitée, à 7500 € la bouteille

The Glenrothes, célèbre marque de single malt du Groupe de spiritueux écossais Edrington, lance une nouvelle édition limitée ultra-premium.

Cette nouvelle édition limitée The 42 est le premier whisky de ce compte d’âge à être commercialisé par The Glenrothes, avec seulement 1 134 bouteilles disponibles dans le monde entier. Soigneusement sélectionné par Laura Rampling, Master Whisky Maker, ce whisky a vieilli pendant plus de quatre décennies sur le domaine de Glenrothes.

La forme de la carafe en cristal s’inspire des douelles en chêne des fûts du domaine. Chaque pièce a été méticuleusement travaillée à la main et soufflée par les artisans de Dartington Crystal, pour créer une finition parfaite et hexagonale. L’écrin qui habille ce spiritueux illustre les couleurs qui arborent le domaine à Rothes, véritable havre de paix où le whisky The Glenrothes vieilli, intégrant une feuille d’argent superposée. Le coffret est enveloppé par une bande de cuivre vert-de-gris vieillie qui s’ouvre pour révéler ce spiritueux d’exception.

Pour Kerr Arthur, Directeur de The Glenrothes, « le Glenrothes 42 offre un véritable voyage dans le temps. Ce whisky célèbre des générations d’excellence et rend hommage à la tradition et à la créativité de Rothes.” Laura Rampling, Master Whisky Maker de The Glenrothes, a sélectionné le whisky parmi seulement quatre fûts qui, selon elle, permettent de produire un liquide qui reflète les couleurs du paysage de Rothes. « Ce whisky de 42 ans d’âge illustre The Glenrothes. Ces quatre fûts ont menés un voyage de plus de quatre décennies, affinant le caractère délicat et fruité de notre nouveau whisky. Un peu de science, additionnée à un peu d’alchimie et de magie, donne le résultat d’un whisky élégant qui laisse vraiment s’exprimer le caractère unique de The Glenrothes », souligne Laura Rampling.

The Glenrothes 42 – 7500 € www.theglenrothes.com