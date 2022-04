The Dalmore 21 ans, un whisky d’exception à 640 €

Pièce maîtresse de la Collection Principale, The Dalmore 21 ans illustre parfaitement le style de la maison. Une eau de vie rare proposée à 640 € la bouteille de 70 cl, d’abord vieillie dans d’ex-fûts de bourbon en chêne blanc américain, ce qui lui confère de douces notes de vanille et de miel. Le whisky est ensuite transféré dans des fûts exceptionnels de Xérès Oloroso Matusalem de 30 ans d’âge, fournis exclusivement par la célèbre bodega Gonzalez Byass. Ces fûts d’exception apportent au Single Malt un caractère riche et complexe, qui lui permettent de révéler tout son potentiel.

Véritable fête pour les sens, The Dalmore 21 ans est une parfaite expression de l’ADN de la maison, avec des notes d’oranges, de chocolat amer et d’épices douces, magnifiées par des fruits de la Forêt Noire, de la réglisse douce, des noix et de la pâte d’amande, glissant vers une finale longue et persistante de pêches, de ginseng, de poires façon tarte Tatin et d’oranges sanguines Sanguinello.

La maturation dans de rares fûts de Xérès Oloroso Matusalem de 30 ans d’âge, révèle le véritable potentiel du dernier chef-d’œuvre signé par la marque de whisky écossais The Dalmore. The Dalmore 21 est présenté dans un précieux étui bleu marine, comme une oeuvre d’art, avec l’année 2022 gravée sur chaque bouteille

Notes de dégustation

Arômes : oranges de Séville, chocolat amer, café de Colombie et vanille.

Palais : bâton de réglisse, fruits des bois, noix grillées et massepain.

Finale : pêches, ginseng, tarte tatin à la poire et oranges sanguines Sanguinello.

.