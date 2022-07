The Collection World, le premier club automobile de luxe dans le metaverse

Les fondateurs de The Collection Paris, club automobile de luxe proposant aux propriétaires de plusieurs véhicules d’exception un espace de 8000 m2 sécurisé, confortable et confidentiel pour les entreposer en plein cœur de Paris – sous la place Vendôme – ont décidé de fonder The Collection World. Inspiré de cette expérience autour des Super Cars, The Collection World ouvrira ses portes le 31 juillet à 1 000 membres qui nourrissent une même passion pour l’automobile de collection, sans forcément en être propriétaire. Via l’achat d’une NFT, les membres de The Collection World pourront accéder au lounge W privé à Paris et à des événements de prestige dans le monde réel autour de Super Cars, tout en bénéficiant d’un accès privilégié à l’acquisition d’œuvres d’art réalisées par de grands noms de la scène contemporaine.

Pour Laurent Buisine, co-fondateur de The Collection World : « En tant que passionnés de voitures d’exception, nous avons souhaité proposer à tous les amateurs de très belles voitures qui n’avaient pas les moyens de les collectionner dans le monde réel, une expérience privilégiée et concrète autour d’un rapport particulier à l’esthétique. A travers l’achat d’une NFT, les 1000 membres de The Collection World auront accès à des événements exclusifs dans le monde physique. Mais nous allons développer le club et de nombreuses choses restent à imaginer ! Le metaverse est, en fin de compte, une belle opportunité de partager notre passion pour les Super Cars et d’ouvrir notre cercle de membres, grâce à la technologie NFT. »

Pour la première fois, l’expérience luxe rendue accessible aux passionnés de Super Cars

La première NFT Super Car sera disponible à la vente le 31 juillet 2022. Pour la somme de 1200 euros, chaque membre recevra, en plus de la NFT Super Car, un accès aux événements exclusifs du club et à tous ses avantages. Seuls 1000 NFT seront vendues.

En fondant le metaverse en 2021, Mark Zuckerberg a ouvert les portes d’un monde à créer. Les marques de luxe l’ont bien compris et sont les premières à investir dans cet univers parallèle qui devient chaque jour, sous nos yeux, toujours plus concret. Que l’on s’intéresse ou non au metaverse, force est de constater qu’il est là pour durer. The Collection World a souhaité prendre un temps d’avance en proposant une expérience dérivée de ce qui existait déjà dans le monde physique, tout en profitant des avantages offerts par le digital, notamment en termes de sécurisation.

L’expérience de The Collection World se situe à la croisée du monde physique et digital. En se servant d’une NFT comme d’une carte de membre sécurisée, The Collection World propose à ses membres de se réunir dans des lieux physiques autour d’une Super Car : la mythique Ferrari F12. Cette voiture exceptionnelle, acquise par The Collection World, sera présente à chaque événement comme un emblème, une pièce maîtresse

A la confluence du monde physique et du monde digital, l’art a toujours fait le pont. La Super Car de The Collection World a inspiré à l’artiste contemporain international Richard Orlinski une œuvre d’art que seuls les premiers membres du club pourront acquérir. Cette sculpture dorée et réaliste, dans la lignée du travail de l’artiste, constitue la première pièce d’une véritable collection à venir. The Collection World a en effet l’ambition de collaborer avec différents artistes, tout au long de son existence, en vue de proposer à ses membres des œuvres uniques, réalisées sur mesure dans le cadre du club. L’esthétique et le goût du beau forment l’un des axes forts qui structure The Collection World.