The Busker, Irish Whiskey de caractère

The Busker Irish Whiskey débarque en France et entend se faire une placede choix sur ce segment de spiritueux.

Composée de trois single et d’un blend, la collection The Busker se veut unique au monde et le reflet de l’expertise et du savoir-faire irlandais. À peine lancés et déjà primés ! C’est au World Whiskey Awards 2021 mais également au World Spirits Competition 2021 de San Francisco que chacun des whiskeys The Busker a été récompensé.

SINGLE GRAIN (36 €)

Vieilli en fûts de Bourbon et dans de rares fûts de Marsala de l’un des plus anciens vignobles siciliens. En bouche, ce sont des notes de caramel, vanille et chêne qui se révèlent, pour une nale longue,sèche et douce.

SINGLE MALT (36 €)

Distillé dans des alambics en cuivre puis vieilli dans 2 bois dfférents, le Single Malt The Busker offre une nouvelle complexité à découvrir. Vieillit en fûts de Bourbon et de Xérès, ce whiskey se distingue par des notes très florales mariées à des notes de pommes. La dégustation débute sur une saveur chocolatée, pour atterrir sur une finale douce et crémeuse.

SINGLE POT STILL (36 €)

Sans doute l’expression la plus épicée de la collection. Distillée à partir d’orge de manière traditionnelle dans des alambics en cuivre, puis vieillie dans des fûts de Bourbon et de Xérès, l’attaque en bouche s’ouvre avec de belles épices intenses et des notes poivrées. La finale se veut quant à elle longue,chaude riche et épicée.

BLEND (19,90 €)

Un assemblage unique composé d’un Single Grain de haute qualité et d’un pourcentage très élevé de Single Malt et de Single Pot Still. Le blend The Busker a été créé dans 3 fûts différents, Bourbon, Xérès et Marsala, ce qui lui confère cette palette aromatique riche et douce à la fois. Des notes tropicales et de vanille composent un bouquet intense, que des parfums de chocolat noir, caramel et cannelle viennent rehausser.