Teufel RADIO ONE, le radio réveil made in Berlin

Que vous aimiez vous réveiller avec votre playlist ou avec la radio, ce radio réveil saura rendre vos matins joyeux grâce à une qualité sonore indéniable et à des fonctions pratiques incontournables.

Lorsqu’on entend radio réveil, on pense tout de suite aux grésillements de la radio ou au son désagréable de l’alarme. Avec la RADIO ONE, c’est tout le contraire. Elle est dotée de deux haut-parleurs latéraux pour les médiums et les aigus et d’une membrane passive située à l’arrière de l’appareil. Le son est ainsi équivalent aux meilleures enceintes nomades et avec la technologie Dynamore exclusive à Teufel, le son prend encore plus d’ampleur.

Et pour le côté radio, elle reçoit le signal FM ou pour une qualité audio maximale l’incontournable DAB+. Pour chacun de ces deux canaux de réception vous disposez de trois espaces de stockage. Teufel a fait en sorte de rendre l’antenne télescopique quasi invisible en la laissant disparaître à l’arrière de l’appareil. Enfin, si vous préférez définir vous-même le programme, tantôt tranquille ou bien stimulant, vous pourrez streamer une musique de votre smartphone ou de votre tablette via Bluetooth ou via l’entrée jack.

Toutes les fonctions principales sont accessibles depuis les touches de commande situées sur l’appareil. Vous disposez de deux réveils séparés et d’une minuterie, de la touche Bluetooth, de la radio FM et DAB+. L’éclairage de l’écran d’affichage situé derrière la toile tendue est réglable et surtout visuellement peu agressif, tout en restant parfaitement lisible. Il est même possible de régler l’intensité lumineuse ou simplement de l’éteindre la nuit pour ne pas être dérangé par la source lumineuse à côté de votre lit.

Teufel RADIO ONE,169.99 € teufelaudio.fr