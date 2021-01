Teufel dévoile des écouteurs Supreme In hauts en couleurs

Petits, légers, puissants et colorés, les nouveaux écouteurs Supreme In de Teufel, modèle Earbuds, permettent une tenue légère et confortable parfaitement adaptée à toutes les oreilles et aux porteurs de lunettes, avec leur poids plume et leur design ergonomique.

Ils savent se faire discret grâce à leurs 18 grammes mais ne passeront pas inaperçu avec six couleurs élégantes : Noir nuit, Vert lierre, Bleu espace, Gris lune, Blanc sable ou Or pâle.

Ces écouteurs sont dotés d’une surface aimantée afin de les lier entre eux, autour du cou les mettant en standby automatiquement lorsque vous ne les utilisez pas. Une housse est également fournie pour les ranger plus facilement. Ils sont livrés avec deux paires d’embouts en silicone.

Côté son, avec leurs haut-parleurs linéaires HD 10,7 mm, ils atteignent de hauts volumes sonores sans distorsion. Par ailleurs, ils délivrent un son naturel et précis, indépendamment du style musical. Ne s’agissant pas d’écouteur intra-auriculaires à proprement parler, leur insertion dans l’oreille est moins intrusive et l’image sonore s’en trouve plus aérée. Cela n’est pas sans rappeler la prestation d’un casque supra-auriculaire ouvert. Enfin, les codecs AAC et aptX garantissent une transmission optimale du signal.

Le contrôle de la musique se fait en toute simplicité depuis la petite télécommande In-Line située sur le côté droit du câble. Vous pouvez également l’utiliser pour prendre ou mettre fin à un un appel ou lancer l’assistance vocale. Les Supreme In profite également de la technologie cVc de Qualcomm, avec sa réduction des échos et bruits extérieurs, au service d’une téléphonie de qualité. Voyager ou partir en randonnée ne devrait pas non plus être un problème puisque ces écouteurs ont une autonomie allant jusqu’à 16 heures.

Ils sont disponibles dès maintenant en noir nuit, vert lierre, bleu espace, gris lune, blanc sable ou or pâle sur notre boutique en ligne https://teufelaudio.fr pour119,99 €