Tecno Phantom V Fold, un smartphone pliable avec cinq caméras

Vous seriez pardonné de ne pas reconnaître le nom Tecno. Formé en 2006, le fabricant chinois de smartphones n’a pas encore pris sa marque dans des pays comme la France. Mais cela pourrait potentiellement changer avec l’annonce de son nouveau téléphone pliable – le Phantom V Fold – au MWC 2023.

Face au Samsung Galaxy Z Fold 4, le Phantom V Fold arbore un écran extérieur de 6,42 pouces 21: 9 pour une utilisation régulière et un écran intérieur pliable de 7,85 pouces 8: 7 lorsqu’il est ouvert.

Il partage la même base de conception que le rival Samsung, optant à la fois pour un écran régulier et pliable plutôt que, disons, un seul écran enveloppant comme celui trouvé sur le Huawei Mate Xs. Naturellement, compte tenu de sa nature pliante, Tecno a misé sur le mécanisme de pliage, avec une charnière en forme de goutte en aluminium de qualité aérospatiale qui garantira (apparemment) qu’il n’y a pas de pli visible sur l’écran.

Nous devrons vérifier l’absence de pli de nos propres yeux, bien sûr, car nous avons déjà été enfumés par de telles affirmations. Tecno, cependant, déclare que “lorsqu’il est neuf”, le pli de l’écran ne mesure que 0,11 mm. Il est difficile de dire si cela augmentera ou non au cours de la durée de vie de 200 000 fois, mais le fait que des chiffres précis soient utilisés pour le sauvegarder nous donne une certaine confiance.

Mis à part les écrans, il y a clairement eu beaucoup de travail dans le département d’imagerie également, avec une configuration de caméra arrière triple prenant en charge les prises de vue. Le principal d’entre eux est une affaire de 50 MP, avec un capteur personnalisé «super sensible à la lumière» de 1/1,3 pouce, avec une grande ouverture f/1,85 pour démarrer. Les modes Nuit alimentés par l’IA pour les prises de vue et les portraits réguliers (ainsi que la vidéo) devraient également offrir plus de flexibilité dans des conditions difficiles.

Les deux caméras arrière restantes comprennent un téléobjectif 50 MP avec zoom optique 2x et numérique 20x, ainsi qu’un objectif ultra grand angle 13 MP. Compte tenu de la nature à double écran, les caméras principales peuvent également être utilisées pour des selfies de haute qualité, mais cela n’a pas empêché Tecno de mettre deux caméras selfie supplémentaires pour faire bonne mesure.

L’écran pliant intérieur et l’écran extérieur ont chacun une caméra, le premier étant pratique pour les appels vidéo. L’appareil photo de l’écran extérieur peut également être utilisé pour les selfies lorsque vous n’avez pas envie de déplier tout le combiné.

Sur le front du système d’exploitation, le Phantom V Fold est alimenté par une version hautement personnalisée d’Android 13 – HiOS13 Fold – avec un accent sur les capacités grand écran telles que les écrans partagés, l’image dans l’image, les fenêtres parallèles et le glisser-et- fonctionnalité de suppression. Des personnalisations pliables ont également été apportées à environ 2000 des applications les plus populaires.

Tout cela sera alimenté par le processeur phare Dimensity 9000+ de MediaTek, ainsi que 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Une batterie de 5000 mAh et une charge de 45 W complètent plutôt bien la fiche technique, même si nous attendons toujours la confirmation officielle d’un prix ou d’une date de sortie.