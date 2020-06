Technics et Panasonic, des écouteurs True Wireless dans la course

Les écouteurs True Wireless de Technics et de Panasonic sont dotés du même système de technologie de réduction du bruit hybride double. Les Technics EAH-AZ70W et Panasonic RZ-S500W utilisent Feedforward et Feedback Noise Cancelling pour capter les sons à l’intérieur et à l’extérieur des écouteurs.

Les deux présentent des caractéristiques presque identiques – prise en charge de l’assistant vocal, commandes tactiles, mode de son ambiant, indice de protection IPX4 et connectivité Bluetooth stable grâce à un système de signalisation indépendant gauche-droite pour chaque écouteur.

Alors pourquoi une différence de prix entre les deux ? Du fait du son Technics de ses deux grands drivers de 10 mm, aux diaphragmes recouverts de graphène. Comptez sur 6 h d’autonomie, et 12 h supplémentaires avec leur étui de chargement. Le Pana vous en propose 6h30, et 19h30 dans son boîtier.