Technics dévoile une platine Red Bull en édition limitée

Depuis le 31 juillet 2020, Technics est devenu le partenaire international officiel du Red Bull BC One, le plus grand concours de breakdance au monde. Pour commémorer ce partenariat, Technics lance en septembre l’édition limitée de la platine «Red Bull BC One » SL-1200 / 1210MK7R sur les marchés mondiaux.

La série Technics SL-1200 fait partie intégrante de la culture breakdance comme un instrument essentiel de la musique DJ, depuis la naissance du breakdance jusqu’à son développement qui en fait aujourd’hui la plus grande catégorie de danse au monde. Red Bull BC One est l’événement de breakdance le plus reconnu mondialement. Issu de cette collaboration, le nouveau modèle en édition limitée SL-1200 / 1210MK7R est conçu spécifiquement comme un hommage à tous les breakdancers qui veulent élever leur niveau de danse grâce à la compétition Red Bull BC One.

La SL-1210MK7R est basée sur le modèle SL-1200 et associer un porte-cellule rouge de la couleur du taureau Red Bull, un bras de couleur or, un tapis antidérapant avec motif BC One, une étiquette de contrôle spéciale vinyle, et un autocollant «Technics x Red Bull BC One». On adore sa fonction de lecture inversée pour libérer le jeu des DJ : le plateau peut tourner dans le sens opposé à la normale si le DJ le souhaite. Pour cela, il faut enfoncer simultanément les boutons de sélection de vitesse et de Marche / Arrêt. Cela élargit la gamme des styles de jeu DJ.