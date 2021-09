Technics dévoile le SB-G90M2, un nouveau système d’enceintes colonnes haut de gamme

Technics annonce le lancement du nouveau système d’enceintes colonnes SB-G90M2 de la série « Grand Class ». La nouvelle version M2 est, à l’instar de son prédécesseur, le SB-G90, un système d’enceintes bass-reflex à 3 voies composée d’un haut-parleur coaxial à 2 voies combinant un dôme de 25 mm et un cône de médium de 160 mm en aluminium. Elle est assortie de deux haut-parleurs de graves (woofers) de 160 mm, également conçus en aluminium. L’équipe d’ingénieurs de Technics a, grâce à une étude et un développement minutieux, une fois de plus amélioré avec succès la qualité des performances audiophiles en mettant à profit ses connaissances en matière de construction mécanique et de conception évolutive des haut-parleurs.

Le système d’enceintes colonne SB-G90M2 sera disponible en Europe à partir d’octobre prochain dans une finition noir glacé.