Technics dévoile deux paires d’écouteurs True Wireless

Si vous achetez une paire d’écouteurs Technics, vous vous attendez à ce qu’ils sonnent bien. Mais les nouveaux EAH-AZ60 (229 €) et EAH-AZ40 (149 €), attendus pour octobre prochain, ont également été conçus pour mettre l’accent sur la qualité des appels.

Les deux utilisent la technologie JustMyVoice de Technics qui amplifie votre voix au-dessus du bruit de fond, et le EAH-AZ60 plus haut de gamme (photo) utilise un total de huit micros sur les deux écouteurs, qui prennent en charge des conversations téléphoniques plus naturelles. Vous bénéficiez également d’un son haute résolution et d’une suppression du bruit avec l’EAH-AZ60. Mais les deux modèles proposent des modes d’ambiance et d’attention qui rendent le monde qui vous entoure plus audible en cas de besoin, ainsi qu’une étanchéité IPX4.

En ce qui concerne la qualité audio, les écouteurs EAH-AZ60 sont équipés de haut-parleurs de 8 mm, tandis que le plus petit pilote dynamique de 6 mm de l’EAH-AZ40 dispose toujours d’une chambre de contrôle acoustique pour des basses puissantes et d’un harmoniseur pour ce que Technics appelle des « aigus doux ».