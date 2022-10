Technics célèbre l’anniversaire de sa platine SL-1200 avec Wagram Music

Le 21 octobre 2022, sont commercialisés 3 albums, Hip-hop, House et Techno, en hommage aux artistes et DJs qui, avec leur platine SL-1200, ont fait les tendances musicales des années 70 à nos jours, dont Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa, Laurent Garnier, Ultra Naté, Coolio, Naughty By Nature.

Technics HIP-HOP

Ce double album est un véritable hommage au meilleur du son de la culture Hip-Hop que la SL-1200 a contribué à faire naître à New York, sous l’impulsion de DJ Kool Herc au milieu des années 70 suivi de Grandmaster Flash et Afrika Bambaattaa.

Technics HOUSE

Ce double album est un recueil du meilleur du son House Music, dont « Free » de la chanteuse américaine Ultra Naté, n°1 des charts en 1997, est un des symboles de l’éclosion auprès du grand public d’une musique venue de l’underground.

Technics TECHNO

Ce double album est un hommage au mouvement Techno né au début des années 90 et qui ne cesse de se réinventer aujourd’hui. On y retrouve « Wake up », titre emblématique du pionnier de la Techno en France, Laurent Garnier.