TCL présente un nouveau routeur CPE 5G pour une connectivité ultra-rapide

TCL a annoncé aujourd’hui son nouveau CPE extérieur TCL LINKHUB 5G, conçu pour aider les opérateurs à offrir une connectivité ultra-rapide aux habitants des zones plus rurales.

Ce routeur CPE LINKHUB 5G de TCL conçu pour être installé en extérieur est équipé d’antennes intégrées à émissions élevées pour capter les meilleurs signaux 5G sur toutes les bandes. Celui-ci, relié à un routeur wifi en intérieur, permet de recevoir le meilleur réseau 5G et de le transformer en réseau wifi pour une meilleure couverture internet. Un avantage clé pour les personnes qui vivent dans des zones avec moins réseau, et pour les opérateurs, les aidant ainsi à développer leurs abonnements 5G. En insérant simplement une carte SIM 5G dans l’appareil, les utilisateurs ont accès à des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 4,67 Gbit/s sur une transmission inférieure à 6 GHz. Il prend également en charge les réseaux SA (autonome) et NSA (non autonome), ce qui le rend idéal pour les systèmes centraux 4G ou 5G.

Ce routeur peut être installé sur un poteau ou un mur avec diverses options d’installation, et est conçu pour résister à toutes les météos grâce au boîtier étanche et anti-poussières IP67, une protection contre la foudre et une résistance de température de -40°C à + 55°C.