TCL présente sa nouvelle gamme Série 10

TCL Communication dévoile sa toute première gamme de smartphones en marque propre : la Série 10. Ces appareils haut de gamme bénéficient d’écrans haute résolution fabriqués par TCL, ainsi que de sa technologie visuelle « NXTVISION ». Chaque smartphone est équipé d’une quadruple caméra arrière, d’un processeur Qualcomm® Snapdragon™, et de bien d’autres caractéristiques innovantes. L’ensemble de la gamme TCL sera proposé à un prix inférieur à 450 € tout en intégrant un smartphone 5G et un smartphone à écran AMOLED incurvé.

TCL 10 5G : rendre la 5G accessible à tous

Le premier smartphone 5G de la marque, le TCL 10 5G, a été conçu pour rendre accessible la connectivité 5G à ceux en quête de modernité à prix correct. Alimenté par un processeur SnapdragonTM série 7 5G SoC, le TCL 10 5G offre une bande passante améliorée délivrant des chargements et téléchargements rapides, ainsi qu’une connexion Wi-Fi stable. Le smartphone TCL 10 5G est équipé d’un grand écran de 6,53 pouces FHD+ DotchTM, pour un rapport taille/écran important de 91%.

« L’ère de la 5G a bel et bien débuté dans le monde entier. Elle ouvre le champ des possibles à de nouvelles révolutions technologiques qui vont fondamentalement enrichir notre façon de vivre », a déclaré Alex Katouzian, Senior Vice-Président et Global Manager du département Mobile chez Qualcomm Technologies. « Qualcomm Technologies et TCL entretiennent une relation étroite et solide depuis des années, nous sommes donc ravis de voir que la marque ait choisi la plateforme Snapdragon 765 5G pour son tout premier smartphone 5G. Ce Snapdragon 765 avec connectivité 5G et Intelligence Artificielle intégrées, permettra d’aider ce smartphone à offrir une expérience révolutionnaire au plus grand nombre d’utilisateurs à travers le monde. »

Le TCL 10 5G est équipé d’une quadruple caméra arrière dont la principale en haute résolution, de 64MP. À celle-ci s’ajoutent une caméra ultra grand angle à 118 degrés, une caméra macro, permettant aux utilisateurs de prendre des clichés de très près – à seulement 2 cm de distance, et une quatrième caméra de profondeur, pour des photos de qualité professionnelle, avec effet Bokeh. À l’avant du smartphone, c’est une caméra frontale de 16MP qui trône, pour réaliser les meilleurs selfies. Avec sa technologie 4-en-1 big pixel qui combine automatiquement quatre pixels en un, les utilisateurs pourront réaliser de superbes selfies malgré une faible luminosité.

Enfin, le TCL 10 5G est équipé d’une batterie puissante qui garantit une journée complète d’utilisation, et de Quick ChargeTM 3.0, technologie qui assure une recharge rapide. Le smartphone dispose également de la fonction « OTG Reverse Charging » (charge inversée), qui le transforme en une source d’alimentation pouvant recharger des petits appareils ou un smartphone dont la batterie est plus faible.

Le TCL 10 5G sera disponible dans différents marchés au cours de l’année, au prix public de 399 €.

TCL 10 Pro : la technologie NXTVISION intégrée au premier écran AMOLED incurvé de TCL

Doté d’un large écran AMOLED FHD+ incurvé de 6,47 pouces conçu par TCL et ayant remporté le iF Design Award 2020 et le 2020 Red Dot Award, le smartphone TCL 10 Pro offre de superbes couleurs, une clarté, un contraste et une résolution d’image de très haute qualité. Son design incurvé et son large écran avec un contour minimum permettent une immersion totale et un accès aux applications par raccourcis via la « Edge Bar ». Le TCL 10 Pro est également muni d’un lecteur d’empreinte digitale intégré en bas de l’écran pour un déverrouillage très rapide. Grâce à sa technologie d’affichage NXTVISION, le TCL 10 Pro rejoint la liste des smartphones sur lesquels Netflix HDR10 est accessible. Il est possible d’accéder à un large choix de contenus HDR avec des conditions optimales sur son smartphone, à un prix abordable.

La technologie d’images basée sur l’IA du TCL 10 Pro permet de réaliser des photos et des selfies riches en clarté et en couleurs, même dans des conditions de faible luminosité. Le 10 Pro est doté de quatre caméras arrière, dont une caméra haute résolution 64MP, une caméra vidéo basse lumière à gros pixels de 2,9 μm, une caméra super grand angle à 123 degrés et une caméra macro, ainsi qu’une caméra frontale 24MP. De plus, le TCL 10 Pro dispose d’une solution de mise au point automatique hybride pour une prise de vue rapide et nette, de jour comme de nuit. Pour les vidéastes les plus créatifs, le TCL 10 Pro comprend également des fonctionnalités de vidéo pour faible luminosité ou vidéo à très grand angle pour un contenu encore plus immersif.

Le design incurvé sophistiqué du TCL 10 Pro présente également des détails parfaitement symétriques, une finition mate à l’arrière pour une sensation de douceur en main et un écran anti-reflets avec un profil unifié et élégant.

Le TCL 10 Pro sera disponible en Ember Grey et Forest Mist Green en Europe et au Royaume-Uni à partir du second trimestre 2020, au prix public de 449 €.

TCL 10L : la technologie NXTVISION à la portée de tous

Le smartphone TCL 10L offre des caractéristiques et un design de qualité pouvant convenir même aux plus petits budgets. Il associe 6 Go de RAM à un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 665 fourni avec une plateforme IA, pour des performances rapides et une faible consommation d’énergie. Le TCL 10L offre une expérience immersive avec son écran FHD+ Dotch™ de 6,53 pouces avec un rapport taille/écran de 91%. Propulsé par NXTVISION avec un moteur d’affichage dédié, les utilisateurs peuvent arranger leurs contenus avec des couleurs plus réalistes, des détails plus nets, et un meilleur contraste. Le TCL 10L est également équipé de quatre caméras à l’arrière, ainsi que d’une caméra selfie 16MP à l’avant. Toutes sont dotées d’IA, qui assure la reconnaissance des scènes et des sujets, pour améliorer les créations. Le TCL 10L propose également de la fonction vidéo « Stop Motion », permettant une vidéo stop motion fun, directement avec le téléphone, sans modification nécessaire.

Le TCL 10L est abordable mais ne lésine pas pour autant sur le design et le confort avec ses finitions holographiques, sa brillance à l’arrière et son support 3D premium, pour une sensation agréable en main.

Le TCL 10L sera disponible en Arctic White et Mariana Blue, en Europe et au Royaume-Uni à partir du second trimestre 2020 au prix public de 249 €.