TCL lance sa série Flagship 8K QLED TV X91 en Europe

TCL Electronics a annoncé aujourd’hui à ses clients européens son dernier téléviseur 8K QLED, la série X91. La série X91 est disponible à l’achat chez une sélection de distributeurs et toutes les informations relatives aux séries peuvent être consultées sur TCL.com. TCL poursuit sa mission de promotion des modes de vie intelligents et des technologies innovantes en offrant une expérience de visionnage à la hauteur avec ce nouveau téléviseur TCL 8K QLED grand écran très demandé.

« Notre dernière série TCL QLED 8K X91 réhausse nos standards de visionnage et de divertissement à un niveau supérieur. La série X91 témoigne de l’engagement continu de TCL en faveur de la technologie d’affichage Quantum dot. Grâce à une qualité audiovisuelle supérieure, à la technologie IA de TCL et à un design soigné, la série X91 offrira aux spectateurs une expérience cinématographique à la maison sans précédent », a déclaré Kevin Wang, PDG de TCL Industries Holdings Co. et de TCL Electronics.

Série TCL X91 : une infinité de détails. De nouvelles sensations visuelles.

Avec la série X91, TCL plonge les spectateurs dans le monde de la 8K avec un nombre impressionnant de pixels. La résolution 8K de la gamme X91 est 4 fois plus élevée que celle des téléviseurs UHD 4K, et 16 fois plus élevée que celle des téléviseurs Full HD : avec 7680 x 4320 pixels, ce sont plus de 33 millions de pixels (33,18 millions). Les spectateurs bénéficient d’une qualité d’image plus nette et plus détaillée sur les téléviseurs QLED 8K de la série X91 car les pixels sont plus petits et ne peuvent être distingués même à faible distance.

En 2020, peu de films et de contenus vidéo sont disponibles en résolution 8K, c’est pourquoi la technologie d’upscaling TCL 8K permet de passer les images et les vidéos HD, FHD, 4K à une résolution de 8K. La technologie 8K AI upscaling du X91 peut optimiser chaque pixel au format 8K automatiquement. La mise à l’échelle de l’IA 8K TCL permet également d’obtenir des vidéos et des images plus détaillées et plus naturelles car elle met à l’échelle toute une variété de caractéristiques telles que la clarté, la compensation des couleurs, la compensation des détails et la compensation des fréquences. Le résultat ? Des détails à couper le souffle et vivants, des textes plus nets, une meilleure lisibilité et un réalisme global optimisé quelle que soit la résolution d’origine.

Grâce à la technologie de pointe Quantum Dot, ce téléviseur TCL offre une véritable couleur cinématographique composée de plus d’un milliard de couleurs et de nuances – toutes les couleurs que les caméras de cinéma peuvent capturer. Elles permettent d’obtenir un niveau de reproduction des couleurs, de détail et de profondeur inégalé par les autres téléviseurs à LED ou OLED.

Le HDR PREMIUM 1000 donne également des détails d’image incroyables et une luminosité saisissante à la série TCL X91. Le HDR PREMIUM 1000 offre une expérience High Dynamic Range de loin supérieure, avec une luminosité saisissante, des détails d’ombre exceptionnels et des couleurs d’une grande précision. Avec une luminosité maximale de 1000 nits, il peut parfaitement reproduire toutes les nuances de lumière et offrir une expérience de visionnage exceptionnelle, même dans des pièces très lumineuses.

Avec une résolution de 8K, Full Array Local Dimming confère un contraste, des détails, une qualité d’image réaliste et des performances HDR d’un tout autre niveau. En combinaison avec le Quantum Dot, les spectateurs peuvent profiter de contrastes extrêmement nets et de couleurs infinies sur la série TCL 8K X91.

La série X91 prend en charge le Dolby Vision – Atmos, qui permet aux spectateurs de faire l’expérience d’un réalisme augmenté : ils verront, entendront et ressentiront comme jamais auparavant. Le Dolby Vision HDR apporte des couleurs, un contraste et une luminosité extraordinaires à l’écran, améliorant ainsi l’expérience visuelle.

Alors que la qualité de l’image est le critère principal de la performance télévisuelle, la qualité audio a la capacité d’immerger les spectateurs de façon plus intense. La gamme est également équipée d’un système de son de pointe, avec du matériel Onkyo et une technologie sonore incluant le son immersif Dolby Atmos®. Le Dolby Atmos vous plonge dans l’action avec un son plus grand et plus enveloppant qui remplit votre pièce et circule autour de vous, enveloppant vos sens et élevant votre expérience de divertissement.

La série X91 est livrée avec le système d’exploitation le plus populaire au monde, Android TV. L’expérience utilisateur est désormais illimitée et personnalisable. Avec Chromecast intégré, vous pouvez facilement diffuser vos photos, vidéos et musiques depuis n’importe quel appareil sur votre téléviseur. Les utilisateurs peuvent également accéder à plus de 500 000 émissions et spectacles avec la commande vocale Google Assistant à votre service : il suffit de lui poser des questions et lui commander des actions.

Les téléviseurs TCL Android offrent également une expérience de télévision « Hands-free » : sans télécommande, vous pouvez utiliser votre voix pour accéder, lancer et contrôler les contenus, allumer votre téléviseur, changer d’entrée, régler le volume et rechercher les contenus, à distance.

TCL annonce également la certification mondiale IMAX Enhanced pour la série X91 Android QLED pour ses extraordinaires caractéristiques audiovisuelles et son grand écran. Lancé par IMAX et DTS, IMAX Enhanced est un nouveau programme de certification qui propose des contenus remasterisés numériquement, ainsi qu’une configuration optimisée sur les appareils TCL haut de gamme.

« Nous sommes très heureux d’être reconnus et de nous associer au programme d’élite IMAX Enhanced. Les téléviseurs TCL Android QLED répondent aux normes les plus élevées et garantissent les meilleures couleurs, le meilleur contraste, la meilleure clarté et le meilleur son du marché. Chez TCL, avec l’expérience de divertissement à domicile de niveau IMAX, notre série X91 représente très certainement le meilleur choix pour une expérience personnalisée » a déclaré Kevin Wang

La série X91 utilise une caméra rétractable qui combine l’expérience télévisuelle et sociale, permettant des possibilités de connexion illimitées partout et à tout moment avec sa famille ou ses amis. Grâce aux services Internet comme Whereby ou Google Duo, cette fonction vous permet de profiter gratuitement des appels vidéo de groupe, du chat et des appels vocaux.

L’élégant design sans cadre en métal de la série X91 fait du téléviseur non seulement une pièce d’artisanat élégante mais aussi une pièce durable qui s’intégrera bien dans votre espace de vie.

La série QLED 8K X91, ainsi que deux autres modèles de téléviseurs QLED, les séries C71 et C81, font partie de la gamme de téléviseurs QLED 2020 de TCL.

La série TCL QLED 8K X91 est disponible en format d’écran 75″ et sera lancée en France courant Juillet, disponible chez Boulanger, Fnac, Darty, Ubaldi, LDLC, Son&video.com Futureland. Le prix de vente conseillé est de 3 999 €.