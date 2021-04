TCL Fold’n Roll, un concept de smartphone 3-en-1 époustouflant

Smartphone, phablet et tablette en un – sa sortie est imminente. Les smartphones pliables s’améliorent de plus en plus, comme on l’a vu avec le Huawei Mate X2 et le Samsung Galaxy Z Fold 2, et nous avons également entrevu des concepts de téléphones enroulables. Mais TCL les bluffe tous avec le concept hybride Fold ‘n Roll. Comme son nom l’indique, il fait un peu des deux. À l’extérieur, il s’agit d’un combiné de 6,87 pouces au format familier, mais qui s’étend à un écran de 8,85 pouces une fois déplié.

Mais il y a une étape de plus : vous pouvez le dérouler un peu à partir de là pour agrandir l’écran à 10 pouces. Malheureusement, nous n’avons pas de prix ni de date de sortie pour celui-ci. TCL est toujours en train de déterminer les composants pour cette conception ambitieuse. Bien que la société envisage de lancer son premier pliable en 2021, il ne semble pas nécessairement que ce soit celui-ci. Néanmoins, nous avons hâte de mettre la main sur le TCL Fold ‘n Roll et de voir à quel point il fonctionne réellement.