TCL est de retour à Las Vegas pour le CES 2022

TCL tiendra au CES de Las Vegas un stand interactif présentant les nouveautés de son AI x IoT lifestyle, de ses technologies d’affichage Mini LED, de son processeur audiovisuel, de ses offres AR et multi-catégories.

Alors que l’industrie de l’électronique grand public se réunit à nouveau à Las Vegas après un événement entièrement virtuel en 2021, TCL présentera ses dernières technologies d’affichage, son moteur audiovisuel, ses téléviseurs, ses moniteurs, ses appareils mobiles, ses lunettes AR et ses appareils électroménagers sur un stand interactif de 1 600 m² (plus de 17 000 pi²).

” Nous sommes ravis d’être de retour au CES 2022 avec un stand interactif TCL exceptionnel. Nous sommes fiers de faire partie de cette industrie et de lancer cette année notre thème #InspireGreatness. En tant que l’une des principales marques d’électronique grand public au monde, nous continuerons à rendre la vie des gens plus simple en leur permettant de travailler et jouer chaque jour, avec nos produits et services “, a déclaré DU Juan, président de TCL Electronics.

Le stand d’exposition de TCL présentera ses technologies nouvelle génération, ses produits les plus récents et proposera des démonstrations en direct sur place, permettant aux visiteurs de découvrir l’esthétique, les performances supérieures et les fonctionnalités des écrans, des barres de son, des appareils mobiles, des lunettes AR, ainsi qu’une gamme complète d’appareils électroménagers intelligents et un assortiment de nouveaux prototypes de téléviseurs. Nous présenterons également l’IA d’apprentissage profond qui offre le prochain niveau de qualité d’image l’occasion d’explorer la technologie derrière les innovations TCL