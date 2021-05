TCL élargit sa gamme 20 avec trois nouveaux smartphones innovants

TC a dévoilé trois nouveaux smartphones de sa gamme 20 lors de son événement presse mondial. Ce trio composé du TCL 20 Pro 5G, du TCL 20 L+ et du TCL 20 L rejoint les TCL 20 5G et TCL 20 SE annoncés plus tôt cette année, lors du CES 2021.

« Nos nouveaux smartphones de la gamme 20 sont des exemples remarquables de la façon dont TCL continue de fournir des technologies innovantes, créées pour répondre et dépasser les besoins des consommateurs », a déclaré Stefan Streit, General Manager of Global Marketing chez TCL Communication. « Nous développons constamment de nouvelles offres mobiles conçues pour améliorer la relation que l’on a avec son propre smartphone, en restant connecté au monde virtuel ou réel, tout en étant socialement éloigné. »

L’amélioration visuelle, incluse dans toute la gamme, est fournie par la technologie d’optimisation de l’affichage par TCL : NXTVISION. Cette technologie exclusive offre des détails plus nets et un contraste plus élevé afin d’améliorer l’expérience visuelle, la plus fidèle à la réalité. NXTVISION permet également une véritable protection des yeux, qui réduit la fatigue oculaire et la lumière bleue.



TCL 20 Pro 5G

Le TCL 20 Pro 5G est conçu pour les utilisateurs à la recherche de fonctionnalités avancées et d’excellentes performances, et soucieux de leur style. En plus de la connectivité 5G, il propose plusieurs mises à niveau de caméra et d’affichage, pour porter l’expérience utilisateur toujours plus au sommet.

Doté d’un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces, le TCL 20 Pro 5G offre une expérience visuelle des plus immersives grâce à la toute nouvelle technologie d’affichage intelligent NXTVISION 2.0, optimisée par Pixelworks. Cette technologie deuxième génération apporte une précision de pointe aux couleurs, et une amélioration visuelle par l’IA qui reconnaît le contenu et les scènes à l’écran, pour en ajuster automatiquement la couleur, le contraste et la netteté. L’étalonnage est plus précis et adaptatif. Le TCL 20 Pro 5G prend également en charge la lecture HDR10 pour binge-watcher des séries, des documentaires et des films sur Netflix.

Le laboratoire indépendant DxOMark a récemment testé le TCL 20 Pro 5G et lui a attribué une note de 89 pour son affichage, notamment grâce aux progrès de NXTVISION. Ce classement place le smartphone aux côtés des meilleurs appareils des concurrents, certains coûtant plus du double. Outre la technologie d’affichage optimisée, le TCL 20 Pro 5G dispose de quatre caméras arrière, avec un capteur principal Sony IMX, un objectif ultra-large, un objectif macro et un autre pour la profondeur, ainsi que d’une caméra frontale de 32MP, compatible HDR. Prendre des photos de de sa famille et ses amis avec la même qualité qu’un professionnel est un jeu d’enfant grâce à la stabilisation optique de l’image (OIS), garantissant des contenus fluides et nets avec des détails en haute résolution. De plus, avec le mode Backlight Selfie il est possible de prendre ses proches en photo avec le meilleur éclairage possible, même lorsque le soleil est juste derrière ou que les sujets sont à l’ombre.

Le smartphone garde de l’énergie bien plus que sur une journée complète, et la technologie de charge rapide facilite encore plus le rechargement lorsqu’il reste peu de batterie. Il est également possible de bénéficier de la charge sans fil. Aussi, le TCL 20 Pro 5G offre 256 Go de stockage interne et la possibilité d’aller jusqu’à 1 To avec une micro SD, l’idéal pour stocker de nombreuses images et vidéos haute résolution sans avoir à se soucier de devoir constamment en supprimer.

La fonction Super Bluetooth du TCL 20 Pro 5G repousse les limites du streaming audio en connectant jusqu’à quatre appareils en simultané, afin de partager de la musique à ses amis, en même temps et n’importe où. Le TCL 20 Pro 5G est désormais disponible dans plusieurs marchés européens en Marine Blue et Moondust Gray, à partir de 549 € et sera déployé dans le reste de l’Europe et dans le monde dans les semaines à venir. Les prix varient selon le marché.

Deux accessoires conçus pour fonctionner spécifiquement avec le TCL 20 Pro 5G ont également été annoncés. Le couvercle à rabat transparent qui protège le téléphone des rayures et autres dommages, tout en servant également de support horizontal pour les vidéos ou les appels vidéo. Les écouteurs sans fil TCL MOVEAUDIO S600 également, qui permettent une réduction du bruit et un ajustement intra-auriculaire supérieur, pour un confort tout au long de la journée. Ils sont désormais disponibles dans une nouvelle couleur, Moondust Grey, pour correspondre au smartphone.



TCL 20L+

En plus du TCL 20 Pro 5G, le TCL 20 L+ se distingue lui aussi par son affichage, ses fonctionnalités photographiques avancées et son design éblouissant. Le TCL 20 L+ est le tout premier smartphone à être équipé de la technologie d’affichage à polarisation circulaire certifiée TÜV Rheinland, permettant de voir parfaitement l’écran, avec des couleurs naturelles, tout en portant des lunettes de soleil. Doté d’un grand écran HD +, le TCL 20 L+ permet de profiter de contenus avec les plus beaux détails grâce à l’optimisation d’affichage par NXTVISION.

Idéal pour les photographes en herbe qui ont un petit budget, le TCL 20 L+ dispose d’une quadruple caméra de 64MP haute définition qui offre une clarté et une reproduction des couleurs optimales. Sont intégrés les modes Backlight Selfie et Super Night pour se photographier soi-même ou ses amis, avec le meilleur éclairage possible. De plus, TCL 20 L+ est livré avec un espace de stockage de 256 Go et il prend en charge les cartes micro SD jusqu’à 1 To.

Le dos du smartphone comporte plus d’un million de cavités à cristaux prismatiques pour créer une surface brillante et réfléchissante, inspirée de la Voie Lactée. Il résiste également aux traces d’empreintes digitales et aux rayures, prouvant ainsi que la beauté et la durabilité peuvent coexister !

Le TCL 20 L+ sera bientôt disponible en Milky Way Grey et North Star Blue dans plusieurs marchés européens à partir de 269 € et sera déployé dans d’autres pays dans les semaines à venir



TCL 20 L

Le TCL 20 L est un smartphone pour plus petit budget, équipé d’un magnifique écran de 6,67 pouces et de la technologie d’affichage à polarisation circulaire certifiée TÜV Rheinland. L’appareil peut durer deux jours avec une utilisation normale, de quoi ne pas se soucier d’être bloqué où que ce soit sans électricité. Il est également livré avec des capacités de charge rapide optimisées par le Smart Manager intégré, qui suggère des performances fantastiques et une longue autonomie grâce à la batterie de 5000 mAh.

Le TCL 20 L, possède une quadruple caméra polyvalente de 48MP qui propose tous les outils nécessaires pour créer de beaux contenus, telles que la caméra grand angle, la macro et la bokeh. La caméra frontale de 16MP quant-à-elle permet de faire des selfies de qualité. TCL 20 L propose un espace de stockage de 128 Go et prend en charge les cartes micro SD jusqu’à 1 To.

Dès mi-avril, le TCL 20L sera bientôt disponible en Luna Blue et Ellipse Black dans plusieurs marchés européens à partir de 229 € et sera déployé dans d’autres pays dans les semaines à venir.