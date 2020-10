TCL dévoile ses nouvelles séries P61 et P81

TCL Electronics annonce le lancement en Europe des séries P61 4K HDR 10 et P81 4K HDR PRO, deux modèles au design ultra-fin. Ces deux chefs-d’œuvre technologiques répondront parfaitement aux attentes des consommateurs les plus exigeants grâce à des fonctionnalités intelligentes. Les séries P61 et P81 offrent une qualité d’image et de son exceptionnelle comme si les spectateurs étaient au cinéma.

Série P61 : Une image précise

LE nouveau téléviseur 4K Slim Design de TCL avec HDR 10 et Android TV, la série P61, combine un design fin, la technologie 4K HDR 10, et l’interface Android TV. Simple et élégant, la gamme combine parfaitement fonctionnalité et design. Conçue pour ceux qui ne veulent pas faire de compromis entre élégance, qualité d’image et facilité d’accès au contenu, la série P61 s’adapte à l’intérieur de chaque utilisateur et permet à tous les membres de la famille de profiter de leur contenu préféré avec une qualité d’image exceptionnelle. Ce nouveau téléviseur TCL Slim 4K est un vrai objet de décoration intérieure. Il est disponible en 43, 50, 65, 70 et 75 pouces à partir de 229 €.

Série P81 : précision et HDR

Le nouveau téléviseur 4K Ultra Slim de TCL avec HDR PRO et Android TV, la série TCL P81, combine un design ultra slim, une qualité d’image 4K HDR PRO avec Motion clarity Pro, Dolby Vision, HDR10 et le système de smart TV le plus avancé qui soit : Android TV avec Google Assistant intégré. Les consommateurs peuvent facilement accéder aux contenus qu’ils aiment grâce à la commande vocale mains libres intégrée et parler directement à leur téléviseur. Ce design sans cadre innovant de TCL offre une expérience TV unique. Le design luxueux en métal sans cadre de la série P81 s’accompagne d’un élégant pied central, ce qui en fait une pièce de qualité et durable qui s’intègre parfaitement dans n’importe quel intérieur. La série P81 est disponible en tailles d’écran de 50, 55 et 65 pouces à partir de 549 €.