TCL dévoile ses modèles QLED C81 et C71

TCL Electronics a dévoilé aujourd’hui ses nouveaux modèles QLED C71 et C81, disponibles à l’achat et en précommande auprès de distributeurs sélectionnés dans tout le pays mi-mai. La gamme C81 est disponible en 75, 65 et 55 pouces, tandis que la gamme C71 est disponible en 65, 55 et 50 pouces.

Le design sans cadre des gammes C71 et C81 se caractérise par des extérieurs ultrafins fabriqués en métal de qualité supérieure, garantissant l’élégance et la durabilité. De plus, les deux gammes sont compatibles VESA, ce qui garantit une flexibilité maximale. La gamme C81 est équipée d’un support central innovant à trois pieds qui donne un effet flottant au téléviseur et permet d’adapter le grand écran à n’importe quel intérieur de la maison, même lorsque l’espace est limité. Les modèles 55 et 65’ de la série C71 sont livrés avec un jeu de pieds réglables (2 positions : au centre ou aux extrémités) qui permet aux téléviseurs grand écran de s’adapter à tout espace de la maison. Le design moderne et intemporel des C71 et C81 embellit votre intérieur en ajoutant une touche de sophistication tout en s’intégrant parfaitement dans son environnement.

Ces nouveaux modèles sont dotés de la technologie d’affichage leader dans le monde, le Quantum Dot, qui offre aux consommateurs une expérience totalement immersive grâce à des performances d’images ultra réalistes. Compatibles avec les standards Dolby Vision et HDR10+, les modèles C81 et C71 produisent des images 4K remarquables avec une luminosité irréprochable, un contraste spectaculaire, des couleurs riches et des détails fins. Certifiés par Dolby Atmos, les deux modèles offrent un son surround à couper le souffle grâce à une profondeur et une incroyable précision audio.



Les modèles C81 sont également dotés d’un système de sonorisation intégré de haute qualité d’ONKYO qui améliore l’expérience à domicile grâce à un son de qualité cinéma, tandis que le Motion Clarity 100HZ sur les modèles 65 et 75 pouces et le logiciel Motion Clarity PRO Motion Estimation/Motion Compensation (MEMC), propriété de TCL, sur le modèle 55 pouces, offrent aux spectateurs des images d’une clarté cristalline.

Les modèles C81 et C71 disposent également de fonctions intelligentes alimentées par TCL AI-IN, l’écosystème d’intelligence artificielle de TCL, qui révolutionne le potentiel de la télévision grâce à un son et une vidéo intelligemment optimisée. Le dernier système d’exploitation Android est intégré aux deux gammes et offre un large éventail de possibilités de divertissement grâce à une foule d’applications disponibles, Google Home et Assistant sont intégrés, à la commande vocale mains libres et à la compatibilité T-cast, Chromecast et Alexa. Le design élégant des deux séries complète parfaitement la maison des consommateurs, offrant une expérience de cinéma à domicile vivante et personnalisée.

Une reproduction des couleurs sans précédent et une image plus vraie que nature

La gamme s’appuie sur la technologie d’affichage Quantum Dot pour offrir aux spectateurs des images de cinéma avec un milliard de couleurs et de nuances différentes. Les nouveaux téléviseurs TCL C81 et C71 combinent la résolution 4K et la technologie de plage dynamique étendue HDR PREMIUM (compatibles avec les standards HDR10+, Dolby Vision) pour une luminosité et une résolution exceptionnelle, des couleurs vives, des scènes parfaitement cadrées et des images nettes.

Grâce à une reproduction des couleurs lumineuses qui va bien au-delà des modèles OLED et LED, à un contraste plus net et aux détails exceptionnels dans les zones d’ombres, les spectateurs font l’expérience d’images réalistes d’une incroyable richesse, que l’action du film se déroule dans l’obscurité ou sous un soleil éclatant.

Les modèles de la série C81 en 65’ et 75’ sont également équipées de la technologie 100hz, permettant aux images de se succéder à une vitesse de 100 images par seconde soit deux fois plus rapidement que les modèles traditionnels à 50Hz. Développé par TCL, l’algorithme Motion Estimation/Motion Compensation (MEMC) Motion Clarity Pro, permet de stabiliser à l’écran les actions les plus mouvementées pour des images plus nettes pour le modèle 55’.

Un son surround captivant

Les deux séries sont dotées de la technologie Dolby Atmos, offrant une expérience sonore surround immersive. Les spectateurs peuvent entendre et vivre l’action comme s’ils y étaient. La gamme C81 est également équipée d’un système de son 2.1 d’ONKYO, avec des haut-parleurs à l’avant et un caisson de basses dédié à l’arrière du téléviseur, optimisant encore l’expérience d’écoute et offrant un son immersif digne du cinéma.

La nouvelle gamme est livrée avec le système Android 9.0 intégré et Google Home et Assistant inclus. Les utilisateurs peuvent se servir de la commande vocale pour plus d’un million d’actions et contrôler le contenu et les fonctions de la télévision ainsi que les appareils domotiques intelligents compatibles. Également compatible avec Alexa, les deux assistants s’améliorent à chaque utilisation. L’expérience de l’utilisateur est améliorée par la technologie d’intelligence artificielle brevetée de TCL, AI-IN, qui fait appel à un apprentissage approfondi pour optimiser intelligemment l’audio et la vidéo afin d’offrir une expérience de visionnage véritablement personnalisée. Les commandes vocales mains libres permettent aux spectateurs d’effectuer plusieurs tâches à la fois sans manquer un seul instant du spectacle ou du film à l’écran. Les contenus en streaming n’ont jamais été aussi facile d’accès grâce à la large gamme d’applications d’AndroidTV – des applications HDR 4K natives comme Netflix, Amazon Prime

Video, Disney+ et YouTube. Des fonctions innovantes telles que le changement facile de tâche, les comptes multi-utilisateurs ou les paramètres secondaires permettent à tous les membres de la famille de profiter de leurs contenus préférés. En outre, la compatibilité T-Cast et Chromecast permet la diffusion en continu sur les smartphones et les ordinateurs, qu’il s’agisse de Mac ou de Windows, d’iPhones ou de téléphones Android.

TCL C81, à partir de 799 € ; C71 à partir de 599 €