TCL décroche le prix « Premium LCD TV 2021-2022 »

Les experts en image et son de l’EISA ont décerné le prix du téléviseur LCD haut de gamme au téléviseur TCL 65C825. Lancé en avril 2021 sur le marché européen, le 65C825 est un téléviseur 4K Mini-LED qui combine QLED, Android TV et système audio ONKYO. Grâce à la technologie Quantum Dot, mais aussi à la deuxième génération d’AiPQ qui utilise le deep learning Ai pour la mise à l’échelle UHD, le modèle 65C825 de TCL et l’ensemble de la série C82 offrent un vrai volume de couleurs cinématographiques composé de plus d’un milliard de couleurs et de nuances, et sont capables de distinguer le type de contenu en rendant les images sur l’écran très réalistes.

La série C82 est en plus équipée de la technologie Mini-LED de TCL. Ces milliers de Mini-LEDs offrent une incroyable luminosité et des performances HDR riches et réalistes. Contrôlées avec précision, les Mini-LEDs produisent un contraste à couper le souffle, permettant à la série C82 d’afficher simultanément des noirs profonds et des blancs éclatants, pour plus de profondeur, de détails et de dimension. « En remplaçant le rétroéclairage LCD conventionnel par une matrice de dimming multizone comprenant des milliers de mini LEDs, le téléviseur 65C825 4K de TCL offre des performances d’image exceptionnelles à un prix très intéressant. Les niveaux de noir et les détails des ombres sont excellents, tout comme la précision de la restitution des contenus HDR – Dolby Vision et HDR10+ sont également supportés, tandis que le HDR10 est optimisé par Dynamic Tone Mapping. Au-delà de ses images cinématographiques, ce téléviseur Mini-LED cochent de nombreuses autres cases, qu’il s’agisse d’un système audio conçu en collaboration avec Onkyo qui offre un son large et complet, de sa plateforme intelligente Android ou de sa compatibilité avec les consoles de jeux nouvelle génération. Sur tous les points, le 65C825 est un triomphe en matière de télévision » a déclaré le jury de l’EISA.

En plus de cela, le TCL 65C825 est maintenant compatible avec le logiciel de calibration Calman, ce qui signifie qu’il prend en charge les données de type LUT 3D et plus de 4000 points de calibration de couleurs exploités par le dernier moteur de rendu Aurora Color Engine. Les spectateurs peuvent profiter pleinement de l’Aurora Color Engine de Calman Software qui a été construit de A à Z en intégrant les dernières avancées en science des couleurs. « La gamme C825 est notre entrée dans le segment des téléviseurs haut de gamme, un produit extrêmement performant offrant une expérience de grande qualité dans trois domaines majeurs que nous avons maîtrisés cette année : le streaming, le sport et les jeux, explique Marek Maciejewski, directeur du développement produit Europe. La combinaison des possibilités en termes d’Ai pour la mise à l’échelle et le traitement avec un panneau QLED pour des couleurs réalistes, un rétroéclairage Mini LED pour une gamme dynamique étendue et un taux de rafraîchissement de 100 Hz pour des mouvements fluides, permet à nos clients de véritablement prendre part au spectacle. Un téléviseur premium aujourd’hui se doit d’être UHD 120 Hz et Calman Ready. Il faut également qu’il soit doté de la technologie Dolby Vision IQ qui permet d’optimiser l’affichage des contenus HDR en tenant compte de la lumière ambiante lors de l’expérience de visionnage sans oublier l’utilisation en gaming avec la fonction VRR ».