TCL 30 5G, prix sage et caractéristiques au top

Le fabricant chinois d’électronique TCL a lancé pas moins de cinq téléphones Android au MWC 2022, les nouveaux appareils de la série TCL 30 s’inscrivant tous fermement dans la catégorie prix sage.

En tête des annonces se trouve le TCL 30 5G, un combiné de 6,7 pouces qui est le seul du quintuple à prendre en charge la 5G. Il est doté d’un écran OLED 1080p, d’une caméra frontale selfie de 13 mégapixels et d’un système de triple caméra à l’arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels.

Sous le capot, on retrouve un processeur MediaTek Dimensity 700 et une batterie de 5010 mAh, avec 249 € pour le téléphone en Europe où il sera mis en vente en avril. Non, il ne rivalisera pas avec le Pixel 6 Pro, mais c’est une fiche technique assez décente pour le prix. Avec la même configuration de l’affichage et de la triple caméra, les autres modèles abandonnent la 5G pour la 4G LTE et le TCL 30 standard passe également à une caméra selfie de 8 Mégapixels. À l’intérieur, vous trouverez une puce MediaTek Helio G37 et la même cellule de batterie 5010 mAh.

Les moins chers du lot sont les TCL 30 SE et TCL 30 E. Ces appareils coûtent respectivement 149 € et 139 €, et offrent des spécifications plus faibles en conséquence. Les écrans sont des écrans 720p de 6,52 pouces, les processeurs sont relégués au Helio G25 et le TCL 30 E passe à une configuration à double caméra arrière.

Pour pas cher, vous obtenez une batterie de 5000 mAh, un port USB-C et Android 12. Le 30SE est disponible tout de suite, tandis que le 30E est disponible à partir d’avril, pour ceux qui cherchent à économiser (ou donner à un enfant son premier téléphone). Si vous avez besoin de quelque chose d’un peu plus haut de gamme mais que vous êtes fidèle à la marque TCL, le TCL 20 Pro 5G de l’année dernière est une idée de ce à quoi s’attendre de la société lors du lancement de son prochain produit phare.