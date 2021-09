TCL 20 R 5G, un smartphone 5G à moins de 200 €

TCL Communication annonce le TCL 20 R 5G, un smartphone Android qui associe technologie d’affichage supérieure et 5G à moins de 200 €.

Propulsé par le MediaTek Dimensity 700, le TCL 20 R 5G est un équilibre parfait entre performance et efficacité, offrant suffisamment de puissance pour une navigation fluide toute la journée. Il garantit également une autonomie maximale grâce au processeur 7 nm du chipset, qui promet une efficacité énergétique supérieure de 28% à celle d’un processeur 8 nm équivalent.

Ce TCL 20 R 5G de TCL permet une communication vidéo haute définition fluide, ainsi qu’une vitesse de téléchargement ultra-rapide à travers la 5G SA et NSA. Fini le temps des visages figés et des attentes interminables.

En plus de la 5G rapide, le TCL 20 R 5G offre un affichage immersif et fluide avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Chaque touche, défilement et glissement sur l’écran du TCL 20 5G est rapide et sans effort, offre une expérience visuelle ultra-fluide. Les utilisateurs peuvent également choisir la fréquence de rafraîchissement adaptative pour économiser l’énergie, la fréquence de rafraîchissement de 90 Hz étant activée dans certains scénarios. L’écran V-notch de 6,52 pouces propose un rapport taille/écran de 90%. Avec une luminosité de pointe de 500 nits, l’écran est également doté de la technologie TCL NXTVISION qui permet d’améliorer l’image et la vidéo, assurer une protection contre la lumière bleue et proposer des modes Lecture et Confort oculaire.

À l’arrière du téléphone se trouve un triple appareil photo de 13 MP, qui capture les moments inoubliables avec des détails et une clarté exceptionnelle. L’amélioration automatique par IA garantit des scènes optimisées pour capturer toutes les nuances possibles tandis que l’objectif de profondeur dédié de 2 MP et l’objectif macro de 2 MP ajoutent de la polyvalence, des portraits à la photographie rapprochée détaillée. Le TCL 20 R 5G prend des photos parfaites pour être partagées sur les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie.

Enfin, accédez en toute sécurité à ce dont vous avez besoin, à l’instant même où vous en avez besoin, grâce au déverrouillage facial et au capteur d’empreintes digitales situé à l’arrière, et tenez toute la journée grâce à une batterie phare de 4500 mAh, qui offre 10 h de vidéo, 34 h de conversation et 210 h de lecture audio.

Le TCL 20 R 5G sera proposé en Granite Grey et Lazurite Blue, disponible en France dès le mois d’octobre à partir de 199,99 €.