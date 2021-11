TAG Heuer rend hommage au mythique Ayrton Senna

Ayrton Senna, partenaire de longue date de TAG Heuer, a complètement révolutionné le monde du sport automobile. Au cours de ses dix ans de carrière, il a redéfini le concept de conduite en battant d’innombrables records de course automobile et en repoussant les limites de tous les superlatifs du sport : le plus rapide, le plus courageux, le plus malin, le plus grand.

Cette édition spéciale de la TAG Heuer Formula 1 rend hommage à Ayrton Senna, à travers des codes esthétiques évoquant son style de montre préféré et l’amour porté à son pays natal, le Brésil. Le cadran satiné soleillé anthracite est entouré d’une nouvelle lunette fixe tachymétrique avec un insert en céramique ultra-résistant, sur laquelle la vitesse inscrite aux côtés de la signature Senna a été augmentée de 240 à 400 km/h. Un clin d’œil particulier à la plus grande légende sportive de tous les temps, dont l’impressionnant record de vitesse en Formule 1 s’élève à 340 km/h.

Cette édition hommage du chronographe TAG Heuer Formula 1 est rehaussée du casque emblématique d’Ayrton Senna gravé sur son fond de boîtier vissé en acier.

TAG Heuer Formula 1 x Senna, 2200 €