TAG Heuer Connected Calibre E4, la plus cool des smart watches de luxe

Depuis le lancement de la montre connectée, Tag Heuer est convaincu qu’il existe un marché pour une montre connectée qui ne sacrifie rien en termes de design que ses clients attendent de l’une de ses montres. Une smartwatch n’a pas besoin de crier que c’est une smartwatch, en gros.

Nous avons vu diverses itérations sur le Connected depuis la première, y compris des éditions spéciales destinées directement aux golfeurs et même une collaboration Super Mario, mais le moment est venu pour le Calibre Connecté E4 de quatrième génération, la dernière et la plus grande montre intelligente de Tag. Il est disponible en deux tailles, 42 mm et 45 mm, avec des looks très différents.

Le modèle plus petit de 42 mm est plus fin et plus élégant que l’alternative de 45 mm, avec une lunette plus mince. Le modèle redessiné de 45 mm est plus léger au poignet que son prédécesseur, est disponible avec un boîtier en acier brossé ou en titane noir et dispose d’une couronne plus grande pour une meilleure navigation de la montre. Les deux modèles peuvent être personnalisés avec divers cadrans de montre animés et styles de bracelets en cuir et en acier.



Les deux modèles Connected Caliber E4 ont des écrans tactiles OLED et fonctionnent sur des processeurs Snapdragon 4100+. Les deux prennent en charge Bluetooth 5.0 et ajoutent un altimètre à l’arsenal de capteurs déjà présent qui comprend un GPS, un accéléromètre, un moniteur de fréquence cardiaque, un gyroscope et une boussole.

Vous pouvez vous attendre à une autonomie d’une journée sur l’un ou l’autre modèle, mais vous pourrez aller un peu plus loin avec le suivi d’activité sur le calibre E4 de 45 mm grâce à sa batterie plus grande. Le nouveau logiciel d’entraînement guidé de Tag Heuer guide les utilisateurs à travers leurs routines étape par étape à l’aide d’animations sur l’écran de la montre, éliminant ainsi le besoin de votre téléphone ou de la télévision. Astucieux, mais on peut supposer que l’utilisation de cette fonctionnalité réduira également à néant cette affirmation d’une autonomie d’une journée.



Le Connected Caliber E4 est livré avec Google Wear OS 2 préinstallé, mais vous pourrez passer gratuitement à Wear OS 3 dès qu’il sera disponible.

Et maintenant la partie effrayante : les prix. Le modèle d’entrée de gamme de 42 mm commence à 1700 € et la montre haut de gamme de 45 mm vous coûtera 2400 €. Si vous avez de l’argent à dépenser, le Tag Heuer Connected Calibre E4 est disponible à l’achat dès maintenant sur www.tagheuer.com/fr/fr