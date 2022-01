TAG Heuer célèbre les 60 ans de l’Autavia

La collection de montres bracelets Autavia, premier produit lancé sous la direction de Jack Heuer il y a maintenant 60 ans, tire son nom de deux mots qui constituent les fondements de l’histoire de TAG Heuer : AUTomobile et AVIAtion. Initialement utilisée pour les compteurs de tableau de bord dans les voitures et les avions à partir de 1933, l’Autavia a profité de l’intérêt grandissant de l’entreprise pour les montres bracelets pour se faire une place dans ce segment.

Le nouveau mouvement Flyback de manufacture Calibre Heuer 02 certifié COSC permet désormais à TAG Heuer de flirter avec son passé. Fonction rarement proposée par les chronographes en raison de sa difficulté de réalisation, le Flyback permet de réinitialiser l’aiguille du chronographe et de démarrer un nouveau chronomètre sans avoir besoin d’arrêter le précédent, ce qui permet ainsi de gagner de précieuses secondes dans des situations soumises à une

forte pression, telles que le pointage de tours sur un circuit.

Le lancement de ces deux chronographes Flyback représente également un clin d’œil à la riche histoire de TAG Heuer.

À la fin des années 1960, Heuer fut le fournisseur privilégié de la Bundeswehr allemande pour une commande particulière. Encore très populaire aujourd’hui auprès des collectionneurs, le modèle 1550 SG a été spécialement conçu comme un chronographe Flyback pour accompagner la Luftwaffe et répondre aux besoins spécifiques de ses pilotes qui appréciaient notamment sa facilité d’utilisation et sa fiabilité.

Le troisième modèle présenté pour le 60e anniversaire de l’Autavia est doté du Calibre 7 certifié COSC. Totalement inédite, la montre GMT Autavia à trois aiguilles – première apparition de cette complication dans la collection, offre des fonctionnalités idéales pour les amateurs de voyage sur les routes ou dans les airs. Elle attire immédiatement l’attention avec son cadran soleillé bleu éclatant, sa superbe lunette en céramique noire et bleue, et son boîtier en acier poli, sans oublier ses chiffres et aiguilles revêtus de Super-LumiNova® pour une lisibilité optimale. Les trois modèles seront disponibles avec un bracelet en acier ou en alligator, équipé d’un fermoir déployant avec double bouton poussoir. Les clients pourront, s’ils le souhaitent, choisir un bracelet supplémentaire grâce aux possibilités d’interchangeabilité offertes par ce modèle.

60 ans après le lancement de la TAG Heuer Autavia en tant que montre-bracelet, la collection renforce sa position de chronomètre robuste, fiable et endurant, capable de relever tous les défis. La nouvelle collection rend hommage à cet héritage en

fusionnant l’esprit du passé avec un design moderne pour créer des montres idéales pour les amateurs d’horlogerie en quête de précision extrême et qui sont toujours en mouvement.