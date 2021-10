TAG Heuer Carrera Trois aiguilles, des sportives aux poignet

TAG Heuer présente une nouvelle ligne de 13 modèles de montres Carrera déclinés en quatre versions : la TAG Heuer Carrera Day Date 41 mm, la TAG Heuer Carrera Twin-Time 41 mm, la TAG Heuer Carrera Date 39 mm et la TAG Heuer Carrera Date 29 mm,.

« La légende raconte que l’obsession de TAG Heuer pour la lisibilité remonte à 1958, lorsque Jack Heuer passe de la première à la troisième place d’un rallye suisse en raison de son incapacité à lire correctement le chronomètre du tableau de bord. Dès lors, Jack aurait décidé de se concentrer sur l’amélioration de ce point faible, tout en assumant sa passion pour le design moderne, pour créer une montre extrêmement lisible », explique Nicholas Biebuyck, directeur Héritage chez TAG Heuer. « C’est pourquoi le look de la

Carrera sortie en 1963 est déjà complètement différent de toutes les autres montres produites auparavant par la société. Comme on peut le voir, la Carrera se caractérise par sa typographie et la volonté de recherche de la forme la plus pure possible. Les codes de son design sont tellement clairs et minimalistes que le cadran ne présente que trois lignes de texte : Carrera – Heuer – Swiss Made – ce qui élimine tout risque de confusion ou de distraction par des décorations superflues. »

Cette collection TAG Heuer Carrera Trois Aiguilles est constituée de 13 références regroupées en quatre sous-collections – de 29 mm à 41 mm de diamètre – qui intègrent toutes les codes stylistiques des chronographes TAG Heuer Carrera Heuer 02 sortis l’an dernier. Le résultat ? Un look raffiné et moderne inspiré par le style épuré qui a rendu iconique la TAG Heuer Carrera. Toutes les références arborent un boîtier en acier inoxydable – douze étant montées sur un bracelet en acier et une sur un bracelet en cuir. Les cadrans de couleur noir, bleu, blanc ou argenté affichent le nouveau logo Carrera. Les bracelets en acier sont constitués des tout nouveaux maillons en forme de H, un design plus ergonomique qui apporte encore plus de confort au poignet.

Les modèles TAG Heuer Carrera de 39 mm et 41 mm de diamètre sont équipés du mouvement automatique Calibre 5 et d’un nouveau boîtier dont les cornes ont été affinées. Ces montres sont montées sur le nouveau bracelet avec maillons en forme de H pour la version acier, et sur un bracelet en cuir d’alligator brun pour la version cuir.

La lisibilité du cadran constitue toujours un atout essentiel, grâce notamment à des aiguilles plus imposantes et l’intégration d’index plus fins. La Carrera Date 39 mm affiche la date à 6 heures et, sur la Day Date 41 mm, le guichet dat