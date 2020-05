Tablette, portable, écouteurs… Tout ce que Microsoft a annoncé lors de son événement Surface

Cool, voilà de nouveaux modèles Surface Go et Book, et – enfin – les écouteurs Surface.

Pandémie oblige, nous vivons dans une nouveau monde où les événements physiques se passent désormais en ligne – et Microsoft vient ainsi d’annoncer ses nouveaux appareils Surface : les Surface Go 2, Surface Book 3 et Surface Headphones 2 sortent bientôt, ainsi que les écouteurs Surface annoncés précédemment. Si vous aimez la nouvelle marque moderne et tech de Microsoft, voici tout ce que vous devez savoir sur les plus grandes annonces de ce jour…

Surface Go 2

La grande Surface Go de Microsoft – une alternative plus compacte aux modèles Pro – bénéficie enfin d’une mise à jour appropriée avec quelques légères améliorations. Elle propose un écran tactile plus petit cette fois-ci, ajoutant un demi-pouce à l’écran de 10,5 pouces, ainsi que deux microphones pour une prise de voix plus claire et une réduction du bruit de fond. Elle présente également des options de processeur Intel Core M de 8e génération si vous souhaitez augmenter sa vitesse. Cette Surface Go 2 semble apporter quelques petites améliorations à l’originale, déjà géniale et polyvalente. Heureusement, elle ne voit pas son prix augmenter de beaucoup. Elle commencera à être expédiée le 12 mai.

Surface Book 3

Le Surface Book 3 est présenté comme l’ordinateur portable le plus puissant de Microsoft à ce jour – et compte tenu de l’écart de 2 ans et demi depuis la dernière version, cela ne manque pas de sens. Il est un peu plus cher que la gamme Surface Laptop plus abordable, mais cela est compensée par la puissance et la durée de vie de la batterie. Microsoft affirme que les nouveaux modèles Surface Book 3, disponibles en versions 13 pouces et 15 pouces, offrent jusqu’à 50% de performances en plus qu’auparavant avec une autonomie maximale de 17,5 heures.

Avec une carte graphique GeForce GTX et Quadro RTX, la première capable de jouer tous les meilleurs jeux sur Xbox Game Pass à 60 images par seconde, voilà de beaux bébés portables. Le Surface Book 3 sortira le 5 juin, avec la version 13 pouces à partir de 1799 euros et le modèle 15 pouces à partir de 2599 euros.

Écouteurs Surface

Ce concurrent des AirPods et autres Galaxy Buds a été dévoilé en octobre dernier. Mais ces écouteurs seront finalement lancés le 12 mai. Ils seront également moins chers que ce qui avait été annoncé précédemment, à 220 euros.

Ces écouteurs Surface présentent un look distinctif par rapport à la concurrence, mais semblent à peu près identiques en termes de capacités. Microsoft annonce 8 heures d’autonomie avec une seule charge, avec deux charges supplémentaires via son étui de transport. A noter leur une compatibilité facilité avec des logiciels tels que Word, Outlook et PowerPoint. Seul regret : l’annulation de bruit active n’est pas au rendez-vous. Dommage.

Surface Headphones 2

On aimait bien les Surface Headphones originels, mais ils étaient onéreux et ne tenaient pas aussi longtemps que l’on aurait pu le souhaiter. Heureusement, Microsoft semble avoir écouté nos récriminations. Ce nouveau casque Surface Headphones 2 n’a pas l’air foncièrement différent, mais la qualité du son a été améliorée et la suppression active du bruit également. Microsoft annonce cette fois une vingtaine d’heures côté autonomie, ce qui reste à vérifier. Vous pouvez désormais vous l’offrir en coloris noir. Comptez 279 euros, pour une disponibilité le 5 Juin prochain.