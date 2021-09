T248 : Le nouveau volant FFB pour maitriser chaque circuit sur PS5, PS4 et PC

Thrustmaster lève le mystère autour de son premier volant hybride de nouvelle génération conçu pour maitriser tous les types de circuits. Le nouveau système « HYBRID DRIVE » optimisé associe à la fois le mécanisme de courroie et d’engrenage pour obtenir un FFB inégalé dans un prix abordable.



Le T248 bénéficie d’une augmentation de puissance : 70% supplémentaire tout en ajoutant des fonctions inédites comme 3 presets de FFB modifiables en jeu. Conçu pour tous les joueurs en quête de performance et d’immersion et souhaitant s’affranchir de leur clavier, souris, manette ou d’évoluer après s’être initié avec un volant débutant, le T248 est un volant sous licence officielle pour PlayStation5, PlayStation4 et PC.

A ce jour et dans ce segment de prix, le T248 est le seul volant a proposé une courroie, dans un mécanisme unique et performant. Permettant aux joueurs d’atteindre une puissance accrue (jusqu’à 70% supérieure), le T248 domine en piste grâce à la souplesse de conduite proposé par ce système hybride évitant les sensations contre-intuitives ou les frictions que subissent les autres volants sans courroie. Les palettes de vitesse magnétiques incluses au T248 proposent un temps de passage des rapports ultra-rapide avec un déclenchement clair et précis (30 ms de temps de réponse) afin d’éviter les erreurs de pilotage. La technologie magnétique sans contact permet également de maximiser la durée de vie des palettes, pour des sessions de jeux assurées sans problèmes sur le long terme.

Le T248 (volant et pédales) sera proposé aux prix public conseillés de 349,99 € à compter de mi octobre