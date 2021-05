Syng Cell Alpha, une enceinte à 360 degrés par un ex designer d’Apple

Vous avez sûrement 5397 dollars sous la main pour vous offrir la configuration complète constituée de trois enceintes, non ?

Le HomePod coûteux d’Apple n’a peut-être pas révolutionné le marché des enceintes pour la maison, mais l’un de ses concepteurs (Christopher Stringer) lui donne une autre chance avec une nouvelle startup – et cette beauté n’est pas bon marché. La Syng Cell Alpha est une enceintes sphérique à 360 degrés façon Étoile de la mort. Elle est présentée comme la «première enceinte triphonique au monde», et il est recommandé d’en acheter trois… Et ce n’est pas une mince affaire au prix de 1799 $ pièce. Le Cell Alpha offre un son spatial immersif comprenant un caisson à force équilibrée, un système triphone et une sortie monocœur. C’est un produit étonnant, et si vous êtes à la recherche d’enceintes super haut de gamme, le son est à la hauteur du style.