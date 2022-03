Swatch X Centre Pompidou : six montres 100% arty

Avec la collaboration Swatch X Centre Pompidou, Swatch s’invite dans les couloirs fascinants du Centre Pompidou pour nous faire d couvrir autrement sa collection d’art moderne et contemporain. Ainsi, les tableaux s’affranchissent des murs pour s’inviter au poignet. Six chefs-d’oeuvre sont mis à l’honneur par Swatch, avec des peintures

de Frida Kahlo, Amedeo Modigliani, Robert Delaunay, Vassily Kandinsky et Piet Mondrian.

Portrait de Dédie par Modigliani, rend hommage à l’artiste italien dont les portraits ont capturé le visage du Paris du début du 20e siècle. La Tour Eiffel de Robert Delaunay revisite la célèbre représentation de la Dame de fer parisienne sous un angle de vue différent. Avec Le Cadre, de Frida Kahlo, Swatch a revisité un des plus célèbres portraits de l’artiste, avec un effet miroir à midi et 6h sur le bracelet. Les couleurs festives de The Frame sur le cadran de la New Gent contrastent avec le rose éclatant du boîtier et à l’intérieur du bracelet semi-transparents.

Ciel bleu, de Kandinsky, reflète la fascination de l’artiste pour la couleur bleue et le surréalisme. Enfin, la composition en rouge, bleu et blanc de Piet Mondrian rend hommage au père fondateur de l’abstraction géométrique dont l’influence se ressent principalement dans la mode.